نتيجتك عندنا وبس… نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2024 برقم الجلوس والاسم عبر موقع نتيجة نت وبوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2024، أفادت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن عملية تجميع نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 تشارف على الانتهاء، وستكون جاهزة للإعلان في غضون ساعات قليلة وأوضحت المصادر أن النتيجة النهائية للصف الثالث الإعدادي في القاهرة سيتم اعتمادها قريبا بعد أن انتهت جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، يتم حاليا تجميع النتائج على مستوى المحافظة قبل اعتمادها رسميا من قبل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال.

يذكر أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية قد انتهت يوم الخميس الموافق 23 مايو وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل بجد على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستعلن فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في جميع مراحل الامتحانات وأعمال التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه دون أي تلاعب أو خطأ، توجهت الوزارة إلى جميع القائمين على عمليات التصحيح بضرورة التأكد من مراجعة الدرجات بعناية لتفادي أي أخطاء، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية عادلة وشفافة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة بكل سهولة ويسر عبر اتباع الخطوات البسيطة التي وضعتها مديرية التربية والتعليم، إليك الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتائج: