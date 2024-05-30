تربية نينوي وذي قار.. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

Gehad hussin تاريخ النشر
تربية نينوي وذي قار.. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

كثير من الطلبة والطالبات يرغبون في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 فتلك النتائج من المقرر ظهورها في أي وقت من الان وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقيه بالإشارة إلى أن هناك نتائج في مختلف المحافظات تم ظهورها رسميا ومحافظات اخرى لم يتم الاعلان عن النتيجه بها وفيما يلي في هذا المقال سنوفر لكم التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

لا يزال الطلبة والطالبات بدولة العراق يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول ومن الجدير بالذكر أن هناك كثير من المحافظات تم الإعلان بها عن النتيجة بشكل رسمي وقد تعرف الطلبة والطالبات من خلالها على الدرجات التي حصلوا عليها ولكن توجد محافظات أخرى إلى هذا الوقت الجاري لم تكشف عن النتيجة، وقد نوهت الوزارة أن جميع المحافظات التي لم يتم ظهور النتيجة بها حتى هذا الوقت الجاري ستظهر قريبًا في خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الابتدائي الدور الاول

الان يمكن لكل الطلبه والطلبات بدولة العراق المقيدين بالصف السادس الابتدائي العراق أن يقوموا بالتعرف على نتيجتهم بمنتهى السهولة واليسر من خلال الرقم الامتحان الخاص بهم بواسطة الانتقال لموقع وزارة التربية والتعليم العراقيه وموقع نتائجنا واتباع الخطوات الآتية:

  • الذهاب إلى موقع نتائجنا من هنا
  • كتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب
  • الضغط على زر استعلام، ومن ثم سوف تظهر النتيجة بكل سهولة أمامك الطالب بعدما يقوم باتباع تلك الخطوات السابقة الموضحة من جانب الوزارة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Gehad hussin

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“غيري ونوعي في غداكي اليوم” .. إليك طريقة عمل صينية كرات البطاطس اللذيذة لأولادك
إنضم لقناتنا على تيليجرام