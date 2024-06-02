بعد التطبيق الفعلي .. زيادة سعر رغيف العيش السياحي هتبقى كام بعد زيادة سعر العيش ف بطاقة التموين

زيادة سعر رغيف العيش من الأخبار التي تصدرت مواقع البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن زيادة أسعار رغيف العيش في المخابز من بداية شهر يونيو القادم، وهذا ما زاد من قلق جميع المواطنين خاصة في ظل زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وسوف نتعرف على قيمة زيادة رغيف العيش اليوم وأهم قرارات الحكومة بذلك الشأن في التالي.

زيادة سعر رغيف العيش

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن زيادة أسعار الخبز المدعم في الدولة، وتأتي تلك الزيادة بعد استقرار دام لمدة 30 عام تقريبًا، حيث يذكر أن آخر زيادة تمت في رغيف العيش كان منذ عام 1988 والتي ارتفاع سعر الرغيف لقيمة 5 قروش فقط، واستقرت تلك الأسعار حتى يومنا هذا وما كان يتم تغييره هو العدد الذي يتم صرفه للمواطن أو حجم الرغيف نفسه، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يتم فرضها على الدولة.

سعر رغيف العيش

أشار رئيس الشعبة العامة للمخابز أن التكلفة الحقيقية لسعر الرغيف العيش تبلغ نحو 125 قرش، لكن من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الرغيف والتي قد تتراوح تكلفته ما بين 20 إلى 25 قرش، وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات الإنتاج التي تعد تكلفة على أصحاب المخابز، خاصة أنه لم تتغير منذ زمن بعيد وهذا شكل أزمة كبيرة لأصحاب المخابز خاصة خلال الأربع أعوام الماضية، نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدمها المخابز التي تعمل بالسولار، ولهذا تم العمل على زيادة سعر رغيف العيش المدعم خلال الفترة المقبلة.