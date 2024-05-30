“رسميا” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية qaliobia.gov

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية 2024، ترم ثاني، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة القليوبية، من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثاني الدور الأول، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية للعام الدراسي 2023-2024 قد انتهت في 23 مايو الماضي بعد أسبوع كامل من الامتحانات. بعد ذلك، بدأت لجان التصحيح عملها وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 ترم أول:

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية، حيث يعد هذا من الأسئلة الشائعة خاصةً بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية للعام الدراسي 2023-2024 بعد اعتمادها من قبل محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان سيتم الإعلان عن النتائج باسم كل طالب ، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة مباشرة، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2024:

عن طريق اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الإعدادية الترم الثاني الدور الأول من خلال اتباع الخطوات التالية: