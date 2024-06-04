أوعى المعاش ياعم الحاج..حالات وقف زيادة المعاشات الجديدة 15% في القانون//خد بالك من معاشك

حالات وقف زيادة المعاشات يتساءل عنها العديد من الأشخاص داخل الدولة، حيث أنه على الرغم من الزيادة التي أعلنت عنها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية والتي تبلغ قيمته نحو 15% من قيمة المعاش، إلا أنه توجد بعض الحالات التي تم استثناؤها من من تطبيق تلك الزيادة، حيث تحرص الحكومة المصرية على توفير كافة احتياجات المواطنين ومواجهة موجهة غلاء الأسعار، ولهذا حرصت على إضافة زيادة لأصحاب المعاشات، وسوف نتعرف على الحالات التي يتم بها وقف الزيادة في التالي.

حالات وقف زيادة المعاشات

يتم وقف المعاشات بالزيادة الجديدة في بعض الحالات التي تم تحديدها من الحكومة وفقًا للقانون، وتتمثل تلك الحالات في التالي:

إذا التحق المواطنين المستفيدين من المعاشات بأي عمل والحصول منه على دخل إضافي يتجاوز قيمة المعاش الذي يحصل عليه المستفيد أو يكون مساوي له، أما إذا كان الدخل يقل عن قيمة المعاش فإنه يتم صرف الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

إذا تم مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تتجاوز الخمس سنوات متصلة أو منفصلة، ويكون من حق المستفيد من المعاش إعادة الحصول على المعاش مرة أخرى بعد ترك مزاولة المهنة.

شروط استحقاق المعاش

وفقًا لقانون المعاشات المصري فإنه توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الموافقة على الاستفادة من المعاش، وتتمثل تلك الشروط في التالي: