البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الإجتماعي المطور

البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الإجتماعي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة ضمن الخدمات المتعددة التي تقوم بتوفيرها للمواطنين المستحقين للدعم من أجل تسهيل العديد من الإجراءات والخدمات على المواطنين وتحويلها إلي إلكترونية، وقد جاءت تلك البطاقة الرقمية بتوفر الكثير من المزايا لمستفيدي الضمان الإجتماعي المطور، فما هي تلك البطاقة الرقمية وطريقة الحصول عليها، إليكم تفاصيل الأمر لاحقا في هذا المقال.

خطوات الحصول على البطاقة الرقمية للضمان الإجتماعي المطور

لاستخراج البطاقة الرقمية الجديدة لمستفيدي الضمان الإجتماعي المطور، يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر هذا الرابط.

يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول المتواجدة في الصفحة الرئيسية للموقع.

من قائمة الخدمات المتاحة يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار أيقونة البطاقة الرقمية.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة والتي تشمل اسم المواطن، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية الخاص به، ورقم الهاتف الجوال.

تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على البطاقة ثم النقر على زر استخراج البطاقة الرقمية.

يتم تفعيل البطاقة بشكل فوري للمواطن فور حصوله عليها.

الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الإجتماعي

تم تحديد عدد من الشروط اللازمة من أجل استخراج البطاقة الرقمية للضمان الإجتماعي بنجاح، وجاءت هذه الشروط متوافقة مع شروط استحقاق الضمان الإجتماعي المطور على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة الرقمية من حاملي الجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن الحد الأدنى المسموح به للإستفادة من دعم الضمان الإجتماعي.

ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

أهمية البطاقة الرقمية

تهدف البطاقة الرقمية المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى توفير وسيلة فعالة وسريعة للمواطنين المستفيدين من دعم الضمان الإجتماعي المطور من أجل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية المختلفة بشكل سريع، مما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد المبذول في إنجاز هذه الإجراءات والمعاملات بشكل شخصي داخل احدي المؤسسات الحكومية بالدولة، وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي المملكة السعودية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في معظم المؤسسات بالدولة.