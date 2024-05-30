هسه طلعت .. رابط نتائج السادس نينوى بالاسم pdf موقع نتائجنا ورابط وزارة التربية..استعلم الآآآن

نتائج السادس نينوى بالاسم pdf يبحث عنها جميع الطلاب بشكل متزايد الآن، خاصة بعد إعلان وزارة التربية العراقية ظهور نتائج السادس الابتدائي في محافظة البصرة، حيث يذكر أن جميع المحافظات في دولة العراق بدأت في العالم عن النتيجة منذ يوم الأربعاء الماضي ومستمر إلى الآن، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، وسوف نتعرف على كيفية الحصول على النتيجة في التالي.

نتائج السادس نينوى بالاسم pdf

يستطيع جميع الطلاب في محافظة البصرة القيام بتحميل النتيجة pdf على الجهاز بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة نتائج السادس الابتدائي.

تحديد الدور الأول

اختيار محافظة البصرة.

تحديد اسم المدرسة التابع لها الطالب.

الضغط على عرض النتائج.

النقر على خانة تحميل كشوفات النتيجة بصيغة pdf.

البحث عن اسم الطالب في الكشوفات.

نتائج السادس الابتدائي في البصرة

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي في البصرة، وذلك بعد القيام باعتماد النتيجة ورصد الدرجات الخاص بجميع الطلاب في كشوفات النتائج ثم رفعها على موقع وزارة التربية، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب من الحصول على النتائج بكل سهول بدل من الذهاب إلى مقر المدرسة التابع لها، ويذكر أن أول المحافظات التي أعلنت عن النتيجة هي كل من الرصافة الكرخ، ثم تلتها جميع المحافظات الأخرى ومن المتوقع أن تقوم المحافظات المتبقية بالإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة.