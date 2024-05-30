لو عايز تنقل عيالك شوف ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس 2024 الجديدة بقرار من وزير التعليم

ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حيث أوضحت الوزارة أنه يتم التحويل بين المدارس بداية من المستوى الثاني لرياض الأطفال في جميع مدارس اللغات الرسمية ولا يمكن التحويل في المستوى الأول من المستوى الأول لرياض الأطفال، وقد قامت الوزارة بتحديد عدة ضوابط يلزم توفرها من أجل الموافقة على التحويل من مدرسة إلى أخرى لجميع الطلاب، وسوف نوضح تلك الضوابط في التالي.

ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم عدد من الضوابط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على التحويلات بين المدارس، وتتمثل تلك الضوابط في التالي:

يمكن التحويل من المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات والعكس.

يمكن التحويل بين المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات، وذلك بعد اجتياز اختبار تحديد المستوى.

يجب القيام بتقديم طلب التحاق الطالب بالصف الأول الابتدائي في المدرسة بعد الانتهاء من المستوى الثاني من رياض الأطفال من ذات المدرسة، حيث لا يجوز التصعيد بدون التقديم.

يمكن التحويل إذا كان يوجد مكان شاغر في تلك المدرسة.

المستندات المطلوبة في التحويل

يلزم تقديم عدة مستندات عند القيام بتحويل الطالب من مدرسة لأخرى، وتتمثل تلك المستندات في التالي:

استمارة طلب تحويل مقدمة من ولي الأمر شخصيًا أو من يتولى الولاية التعليمية للطالب.

عدد 4 صور شخصية حديثة.

أربع استمارات تمويل من المدرسة المطلوبة التحويل منها.

موعد بداية التحويل بين المدارس

صرحت وزارة التربية والتعليم أن التحويل في جميع المدارس سوف يبدأ من الأول من يوليو ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم.