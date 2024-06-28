“جوجـل درايــف pdf“ نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 “Résultat“ جميع محافظات العراق results.mlazemna

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول والثالث المتوسط هي واحدة من المراحل التعليمية التي حازت على اهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن يجب العلم أن الطلاب مازالت في مرحلة أداء الامتحانات حتى الوقت الحالي والتي من المقرر أن تنتهي يوم 5 من يونيو وبناء على ذلك سوف تظهر النتيجة بعدها بعدة أيام أي مع حلول عيد الأضحى، ولكن قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائج فور ظهورها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم. ثانيا يتطلب منه الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية. ثالثا يرجى التوجه إلى خيار نتائج الطلاب. رابعا قم بتحديد الصف وهو الثالث المتوسط. خامسا قم بكتابة اسم الطالب كامل ورقم الجلوس في الحقول المخصصة. أخيرا اضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر لك.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

قم بالإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الاول فور ظهورها وهذا من خلال إجراء الخطوات التالية: