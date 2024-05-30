“مكافأة استثنائية قبل العيد” زيادة المعاشات 15% بأثر رجعي موعد صرف معاشات يونيو بالزيادة الجديدة

قرار رئاسي ينص على زيادة المعاشات 15%، كان لهذا العنوان أثره البالغ في سعادة جميع المواطنين الذين يحصلون على المعاش بشكل شهري من قبل الجهات المنظمة داخل حدود جمهورية مصر العربية، لا سيما أنه في ظل الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة ملحوظة في المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار سياستها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، فهيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الخبر.

زيادة المعاشات 15%

على الرغم من كون خبر زيادة المعاشات قد تم صدوره بقرار الرئاسي رقم 138 لسنة 2024, بتاريخ ٢٧ مايو، والذي ينص على تطبيق الزيادة ابتداء من 1 مارس لعام 2024، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على تفاصيل أكثر بخصوص زيادة المعاشات 15%، حتى يتعرفوا على قيمة الزيادة الجديدة.

علما بأنه وفقا للتفاصيل المنشورة سوف يحتسب المعاش على أنه الإجمالي المستحقة المتقاعدين، بشرط ألا تقل الزيادة عن 195 جنيها مصريا، ولا تزيد عن الحد الأقصى للاشتراك الشهري المحدد بتاريخ 29 فبراير 2024.

موعد صرف معاشات يونيو 2024

بموجب القرار الرئاسي الذي ينص على تطبيق زيادة جديدة على منظومة المعاشات، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد تطبيق زيادة المعاشات 15%، وهذا يعني أن الحد الأدنى سيصبح 1,300 جنيه مصري، أما الحد الأقصى فقد وصل إلى ما يقرب من 10,080 جنيها مصريا.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول موعد صرف معاشات شهر يونيو، فإنها سوف تبدأ من يوم السبت 1 يونيو لعام 2024، على أن تستمر عمليات الصرف حتى ٦ أيام، يمكن من خلالها أن يقوم أصحاب المعاشات بصرف المعاشات الخاصة بهم.