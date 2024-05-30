شوف اسمك ونزله pdf.. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي عموم العراق

اقترب موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا ما يتساءل عنه عدد كبير من الأسر المستفيدة داخل العراق لذلك قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يساعدك في الاستعلام عنها، الرعاية الاجتماعية هي إحدى المعاونات الشهرية التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المنخفض داخل الدولة وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ورعاية صحية واجتماعية، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الآن الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية. يتطلب منك تسجيل الدخول إلى المنصة وهذا من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. بعد ذلك قم بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية ومنها يرجى اختيار الرعاية الاجتماعية. يتطلب منك إدخال المحافظة التابع لها المستفيد. أخيرا اضغط على عرض حتى تحصل على ملف الأسماء قم بتحميله وابحث عن اسمك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قبل التقديم على الرعاية الاجتماعية يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط التي قامت بوضعها الجهات المسؤولة وهي:

عدم استفادة المواطن من دعم آخر.

عدم امتلاك المواطن وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب أن يتراوح عمر المواطن من 16 عام وحتى 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية