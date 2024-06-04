“قبل ما تروح الجمعية!!” نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر + اعرف نصيب الفرد من الخبز شهرياً ووزن الرغيف

ما هو نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر؟ يعد هذا السؤال ضمن الأسئلة التي تتردد على ألسنة الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أن نصيب الفرد معروف داخل منظومة التموين، حيث يحصل الفرد الواحد على كم مناسب من وجهة نظر الجهات المعنية بتوزيع الزيت والسكر، لذلك قررنا أن نضع لكم التفاصيل الخاصة بنصيب هؤلاء الأفراد من الزيت والسكر كونهم من السلع الأساسية، التي غنى عنها في أي بيت مصري.

نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر

في ظل الأحوال الاقتصادية العامة وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على ضمان توزيع عادل ومنصف السلع الأساسية بين المواطنين، وذلك بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد حيث تحدد حصة الزيت والسكر بدقة لتلبية احتياجاتهم الشهرية دون إفراط أو نقصان.

ومن هنا وجدنا أن هناك قطاعا كبيرا من الأشخاص يرغبون في التعرف على نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر، والذي جاء على هذا النحو التالي:

حصة الزيت: يُمنح كل فرد زجاجة زيت خليط واحدة، وبالتالي تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 4 زجاجات من الزيت، مما يضمن توفير الدهون اللازمة لإعداد الوجبات اليومية.

حصة السكر: يُصرف كيس سكر وزنه كيلو جرام لكل فرد، وبذلك تتلقى الأسرة 4 أكياس من السكر، ما يكفي استهلاكهم الشهري ويساعد في الحفاظ على استقرار ميزانية الأسرة.

نصيب الفرد من الخبز 2024

حينما علم المواطنون بأنه يمكن لجميع الأشخاص غير المقرونين بمنظومة التموين أن يحصلوا على كم مناسب من الخبز وهم يتساءلون حول نصيب الفرد من الخبز لعام 2024، وجاء ذلك بعدما تعرف المواطن على كافة التفاصيل التي تخص نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر، ومع وجود كارت الخبز سوف يتمكن المواطن من الحصول على ما يلي:

إذا تم شحن الكارت بمبلغ 20 جنيها، فإن هذا يتيح الحصول على 25 رغيفا.

أما إذا تم شحن الكارت بمبلغ 50 جنيها، فإن هذا يعني أن المواطن سوف يحصل على 62 رغيفا.

وأخيرا إذا تم شحن الكارت بمبلغ 100 جنيه، فإنه سوف يحصل على ما يقرب من 120 رغيفا.

صرف 10 كيلو دقيق على بطاقة التموين

نشرت وزارة التموين في بيان رسمي عن تفاصيل صرف 10 كيلو من الدقيق للمواطنين بديلا عن الخبز على بطاقات التموين، حيث يقوم تجار المستودعات بصرف الدقيق بسعر 2800 جنيه من المطاحن التابعة للوزارة شهريا، ويشمل البيان أن حصة الفرد هي 10 كيلو بسعر 30 جنيها بموجب بطاقة التموين، وطبقا للقرار الوزراي رقم 224 الصادر في 2017 أن يتم تسوية دقيق المستودعات وصرف حافز عن الكميات المتوفرة والتي لم تُصرف بواسطة المواطنين.