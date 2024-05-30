وزارة الحج والعمرة تطلق باقات حج ميسرة لموسم 1445

تولي المملكة العربية السعودية اهتمام كبير كل عام لتوفير أقصي درجات الراحة لزوار الرحمن من أجل أداء مناسك الحج، ونظرا للمشقة التي يواجهها الحجاج أثناء أداء المناسك فإن الدولة تحرص على تسهيل وتوفير العديد من الخدمات التي تضمن لهم قضاء فترة الحج في راحة وأمان، وفي إطار هذه الجهود المبذوله من قبل المملكة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق عدد من باقات الحج الجديدة للعام الحالي 1445 من أجل التحسين من رحلة الحج وتلبيه جميع احتياجات الحجاج.

باقات الحج الجديدة الميسرة 1445

اعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب استقبال طلبات الحجاج من مختلف أنحاء المملكة للتسجيل في باقات الحج الميسرة، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة لضمان راحة وسلامة الحجاج، وقد جاءت هذه الباقات الجديدة على النحو التالي:

باقة أبراج كدانة الوادى والتى توفر التنقل بحافلات مكيفة، كما أنها تشمل الإقامة في أبراج كدانة الوادي بمشعر منى، بالإضافة إلى تقديم قائمة طعام متنوعة ومشروبات طوال الرحلة، مع مخيمات مجهزة في عرفات ومزدلفة.

الباقة الإقتصادية توفر إقامة في مكة المكرمة في مبانٍ سكنية مفروشة خلال أيام التروية والنحر والتشريق، لكنها لا تشمل الإقامة في مشعر منى، وتعتمد تكاليف النقل على وجهة الحجاج.

كيفية التسجيل في باقات الحج الجديدة الميسرة

يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية التسجيل في الباقات الميسرة عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة من خلال الخطوات التالية: