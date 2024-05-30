“الان ظهرت “نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 بالأسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة البحيرة للفصل الدراسي الثاني عام 2024 ، أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع البحث مؤخرًا، ويرجع ذلك إلى أهمية الشهادة الإعدادية باعتبارها محطة فاصلة في مسيرة الطلاب التعليمية عبر السنوات، بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من 18 إلى 23 مايو 2024. وبمجرد انتهاء الامتحانات، انطلقت مراحل التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية مطلع شهر يونيو القادم. وسيتم خلال هذه المقالة توضيح طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 ترم ثانى:

يتم توزيع الدرجات النهائية للصف الثالث الإعدادي على مدار العام الدراسي بمجموع 280 درجة، ويتم توزيع هذه الدرجات بواقع 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، وتتوزع هذه الدرجات على المواد الدراسية المختلفة كالتالي:

– اللغة العربية: 80 درجة

– اللغة الإنجليزية: 60 درجة

– الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

– الرياضيات: 60 درجة

– العلوم: 40 درجة

وبذلك يكون المجموع الكلي للدرجات النهائية للصف الثالث الإعدادي 280 درجة، دون إضافة درجات مواد التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي، وبعد الإعلان عن النتيجة، سيتاح للطلاب وأولياء الأمور التقدم بطلبات تظلم لمدة يومين متتاليين. وسوف يتم إعادة تصحيح المواد التي يشتبه في صحة تقييمها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني 2024:

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي من أجل الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني، من خلال اتباع الخطوات التالية: