نصيب الفرد من التموين من الزيت والسكر كـــام!! + سعر السلع التموينية الجديدة بعد رفع اسعار العيش

يزداد التساؤل حول نصيب الفرد من التموين مع قرب بداية شهر ميلادي جديد، لا سيما أنه يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على كيفية تأثير المنظومة الجديدة للتموين على حصة الفرد من السلع الأساسية، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التموين توجيهاتها إلى المديريات في جميع المحافظات بشأن ضرورة العمل بالنظام الجديد لصرف السلع التموينية، الذي يعتمد على التقنية الإلكترونية لربط منظومة المخزون بعملية صرف السلع.
نصيب الفرد من التموين
لقد شهد محرك جوجل ارتفاعا في البحث وتساؤلات قطاع كبير من الأشخاص حول كافة التفاصيل الخاصة بحصة وكذلك نصيب الفرد من التموين، ومن هنا وجدنا أن وزارة التموين تنطلق في توزيع السلع التموينية ابتداء من السبت الأول من يونيو لعام 2024، على أن تستمر حتى نهاية الشهر، ومن جهتها أكدت الوزارة أن أصحاب المنافذ سيحصلون على كميات محددة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر ، وذلك بناء على قيمة التأمين لكل منفذ.
على أن يتخلص نصيب الفرد من السلع التموينية المقرر له كل شهر فيما يلي:
- يُصرف لكل فرد زجاجة زيت خليط واحدة، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.
- يُصرف كيس سكر وزنه كيلو جرام لكل فرد، بحد أقصى 6 أكياس لكل بطاقة.
أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024
على الرغم من كون أسعار السلع الأساسية ثابتة في منظومة التموين، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على أسعار السلع التموينية لشهر يونيو القادم وذلك بالتزامن مع معرفة نصيب الفرد من التموين، على أن تتلخص قائمة أسعار السلع التموينية فيما يلي:
- كيلو سكر معبأ بسعر 12.60 جنيهًا مصريًا.
- كيلو أرز معبأ بسعر 12.60 جنيهًا مصريًا.
- زجاجة زيت خليط سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا مصريًا.
- كيس مكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيهات مصرية.
- كيس مكرونة وزن 800 جرام بسعر 13 جنيهًا مصريًا.
- فول معبأ وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات مصرية.
- عدس مجروش وزن 500 جرام بسعر 21 جنيهًا مصريًا.
- جبنة تتراباك وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا مصريًا
- جبنة تتراباك وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات مصرية.
- كيلو دقيق معبأ بسعر 18 جنيهًا مصريًا.
- صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات مصرية.
- شاي ناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات مصرية.
- قهوة سريعة الذوبان وزن 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات مصرية.