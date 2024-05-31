نصيب الفرد من التموين من الزيت والسكر كـــام!! + سعر السلع التموينية الجديدة بعد رفع اسعار العيش

يزداد التساؤل حول نصيب الفرد من التموين مع قرب بداية شهر ميلادي جديد، لا سيما أنه يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على كيفية تأثير المنظومة الجديدة للتموين على حصة الفرد من السلع الأساسية، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التموين توجيهاتها إلى المديريات في جميع المحافظات بشأن ضرورة العمل بالنظام الجديد لصرف السلع التموينية، الذي يعتمد على التقنية الإلكترونية لربط منظومة المخزون بعملية صرف السلع.

نصيب الفرد من التموين

لقد شهد محرك جوجل ارتفاعا في البحث وتساؤلات قطاع كبير من الأشخاص حول كافة التفاصيل الخاصة بحصة وكذلك نصيب الفرد من التموين، ومن هنا وجدنا أن وزارة التموين تنطلق في توزيع السلع التموينية ابتداء من السبت الأول من يونيو لعام 2024، على أن تستمر حتى نهاية الشهر، ومن جهتها أكدت الوزارة أن أصحاب المنافذ سيحصلون على كميات محددة من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر ، وذلك بناء على قيمة التأمين لكل منفذ.

على أن يتخلص نصيب الفرد من السلع التموينية المقرر له كل شهر فيما يلي:

يُصرف لكل فرد زجاجة زيت خليط واحدة، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

يُصرف كيس سكر وزنه كيلو جرام لكل فرد، بحد أقصى 6 أكياس لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

على الرغم من كون أسعار السلع الأساسية ثابتة في منظومة التموين، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على أسعار السلع التموينية لشهر يونيو القادم وذلك بالتزامن مع معرفة نصيب الفرد من التموين، على أن تتلخص قائمة أسعار السلع التموينية فيما يلي: