بأسهل طريقة حضري بسكوت القهوة وفرحي نفسك وأولادك في 10 دقايق فقط

بما أننا في فصل الصيف وأيضًا في الإجازة الصيفية، فيبحث جميع الفتيات والنساء عن حلوى سهلة، سريعة التحضير، ولذيذة المذاق من أجل التمتع بها أثناء مشاهدة الأفلام والبرامج المختلفة، سواء كانت مع العائلة، أو بمفردها، ولهذا سوف نوفر لكم بسكوت القهوة، حلوى لذيذة، وسريعة، وذو رائحة يحبها جميع الناس، وهي رائحة القهوة المميزة، ومتعددة الأشكال، حيث يمكنك صناعتها بالشكل الذي تريده، ولكن البعض يفضل صناعتها على شكل حبيبات قهوة صغيرة.

بسكوت القهوة اللذيذ

يعتبر بسكوت القهوة من أفضل أنواع التحلية، التي تقدم باردة مع المشروبات المختلفة، ويمكنكِ تقديم بسكوت القهوة في كل الأوقات، فليس له وقت محدد، حيث يمكنك تقديمه في صباح العيد، بعد الإفطار في رمضان، أثناء مشاهدة الأفلام، ومن مميزاته أيضًا أن مكوناته موجودة في كل منزل، كما أنها رخيصة، ومن السهل العثور عليها.

مكونات بسكوت القهوة 2024

مكونات بسكوت القهوة موجودة في كل منزل، حيث أنه ليس سريع التحضير فقط، إنما أيضًا مكوناته بسيطة للغاية، ومكوناته تكون كالتالي:

2 وربع كوب من دقيق الحلويات.

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع سكر بودر.

بيضة واحدة.

ربع معلقة صغيرة من بيكنج بودر.

2 معلقة كبيرة كاكاو خام.

2 معلقة كبيرة من النشا البيضاء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 معلقة كبيرة من النسكافيه المحلي، أو قهوة سريعة التحضير.

رشة ملح بسيطة.

كوب إلا ربع زبدة حلويات ذائبة.

أسهل طريقة لعمل بسكوت القهوة

وبعد أن تقوم بإحضار المكونات التي قد ذكرناها، يمكنك تحضير البسكوت بكل سهولة، عن طريق: أولًا نقوم بوضع السكر والزبدة معًا، ونقلبهم حتى يختفي السكر تمامًا، وتصبح الزبدة ذات لون أبيض كريمي، بعدها نقوم بإضافة الزيت والبيضة والفانيليا على الزبدة ذات اللون الكريمي، ونقلبهم جيدًا حتى تختفي البيضة، ثم نقوم بنخل أو تصفية القهوة سريعة التحضير وإضافتها إلى الخليط، ونقلبهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس، ومن ثم نخل النشا والدقيق والبيكنج بودر وإضافتهم إلى الخليط، ونقلبهم ببطء،ومن ثم نقوم بتشكيل الخليط على شكل حبيبات قهوة صغيرة، أو أي شكل تفضله، ثم نقوم بوضعه في صينية مبطنة بورق الزبدة، يوضع في الثلاجة لمده نصف ساعة، ثم وضعه في الفرن على درجة حرارة 180.