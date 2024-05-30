“الآن ظهرت ” نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية محافظة الإسكندرية ترم ثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس موقع نتيجة نت 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني 2024 الدور الأول، فى محافظة الإسكندرية والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لتصريحات، مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية، وذلك عقب، انتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات، ثم يتم عرض النتيجة على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاعتمادها ، يمكن للطلاب، والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية عند الإعلان الرسمي عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2024 ترم ثاني:

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تنتهي كنترولات الشهادة الإعدادية من إعلان مؤشرات النتيجة برقم الجلوس، وأوضح وكيل الوزارة أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية سيأتي بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد، وسيتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإسكندرية، وذلك حتى يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، مشيرا الى أن جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي سيتم رفعها مباشرة عقب الانتهاء من اعتماها عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024 ترم ثاني: