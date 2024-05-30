صدرت الوجبة الاخيرة؟؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من اهم ما يشغل بال المواطنين في دولة العراق، واهم ما يتصدر محركات البحث حاليا في ظل أن كافة متقدمي الطلبات يريدون معرفة متى تصدر كشوف المشمولين بالوجبة الاخيرة ليستفيدوا من الدعم المقدم من قبل هيئة الرعاية الاجتماعية، حيث يستفيد من البرنامج الأسر المحتاجة واصحاب الأمراض والمطلقات والايتام، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريبا سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ولكن حتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد رسمي بخصوص صدور كشوفات المشمولين الامر الذي اثار غضب جميع المواطنين الذين يمنون النفس بالاستفادة من دعم الرعاية، ويمكنك تحميل كشوف اسماء المستفيدين عبر الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الالكترونية.

اختر برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد خيار الاستعلام عن اسماء المشمولين.

اختر المحافظة التي تقيم فيها.

ادخل بيانات المتقدم بشكل صحيح، وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية.

اختر رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اضغط على ايقونة بدء البحث.

في حالة تم الاعلان عن المشمولين بالوجبة الاخيرة ستظهر لك الكشوف.

اضغط على تحميل كشوف المشمولين pdf.

بعد تحميل الملفات على جهازك، قم بالبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

واليكم شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنتها وزارة العمل العراقية فور بدء باب التسجيل في البرنامج:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم داخل البلاد بشكل دائم.

أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص أو أكثر.

أن يكون عمر المتقدمين من الرجال بين 18 سنه و60 سنه.

ويتراوح عمر المتقدمات من السيدات بين 16 سنة و55 سنة.

البحث مستمر بشكل مكثف حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خاصة في ظل اقتراب عيد الاضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 17 يوم فقط، وحتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية بيان يفيد بموعد صدور تلك الكشوفات بشكل رسمي.