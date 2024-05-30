اعرف الأسعار .. التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 احجز وحدتك الآن

تحرص الدولة الجزائرية على توفير سكنات لكل المواطنين الجزائريين، حيث قد أقامت برنامج سكنات عدل 3 من أجل أن تجعل كل مواطن يمتلك شقته، وعقاره الخاص به، وبعد أن نجح مشروع سكنات عدل 3 نجاحًا باهرًا، قد أعلنت الدولة الجزائرية عن أن هناك دفعة جديدة لعام 2024 من برنامج سكنات عدل 3، وأن كل من يرغب في التسجيل فيه، يجب عليه أن يسرع للحصول عليه، وذلك لأن هناك الكثير من المواطنين الذين يريدونه.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر 2024

وقد أوضحت الحكومة الجزائرية بالفعل عن الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر 2024، وهي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وكالة عدل

ثم قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بك.

وبعدها قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

وبعدها قم بطباعة الطلب، والاحتفاظ به.

أسعار وحدات سكنات عدل 3 الجزائر 2024

وقد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح بعض أسعار وحدات سكنات عدل 3 لعام 2024، سواء كانت الوحدات المكونة من 3 غرف، أو 4 غرف، وهى: أولًا الوحدة المكونة من 3 غرف يصل سعرها إلى 210 مليون سنتيم، والوحدة المكونة من 4 غرف يصل سعرها إلى 270 مليون سنتيم، وسواء كانت الوحدة 3 غرف، أو 4 غرف، فيجب دفع 25% من قيمة السكن في القسط الأول.

شروط الحصول على برنامج سكنات عدل 3 الجزائر 2024

ومن أجل الحصول على سكنات عدل 3 لعام 2024، قد قامت الحكومة الجزائرية بوضع بعض الشروط البسيطة للحصول عليه، وهذه الشروط هي: