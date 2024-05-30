تعرف على قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2024 وأهداف زيادته

يشكل الحد الأدنى للأجور قضية حيوية تؤثر على حياة ملايين العمال وأسرهم في الأردن حيث يمثل الحد الأدنى للأجور وسيلة أساسية لضمان حياة كريمة للعاملين في مختلف القطاعات مع بداية عام 2024 حيث قررت الحكومة الأردنية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا شهريا كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2024

اعتبارا من عام 2024 حيث حددت الحكومة الأردنية الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا أردنيا شهريا وجاء هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للعمال في المملكة.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور