استعلم NOW عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من أكثر النتائج المرتقبة في الفترة المقبلة والتي تشغل الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، فالشهادة الإعدادية الأزهرية مهمة جداً ووفقاً للمجموع الذي يحصل الطالب عليه في النتيجة يحد مستقبل الطالب الثانوي، وحالياً يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر في انتظارها، وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية ان أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قائمة على مستوى الجمهورية، وحتى تلك اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور النتيجة ولكن اقترب الإعلان عنها مع نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أيضاً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

كشف قطاع المعاهد الأزهرية في جمهورية مصر العربية عن إمكانية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وحيث تتيح البوابة نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية الأزهرية، وبكل سهولة وبالخطوات البسيطة التالية يتم الاستعلام عن النتيجة:

يقوم الطالب بالدخول المباشر على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والتأكد من صحته.

الضغط على كلمة استعلام النتيجة.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024 قريباً جداً، وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي مازالت تجرى حتى تلك اللحظة، وقد انتهى طلاب الشهادتين من الاختبارات في 22 مايو 2024 ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادتين معاً عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.