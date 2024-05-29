WhatsApp Golden بميزة هتذهلك!.. مميزات واتساب الذهبي الأكثر بحثًا وأروع على الإطلاق.. عيوبه خلي بالك منها

يعتبر تطبيق واتساب الذهبي من بين النسخ المُعدلة لتطبيق واتس اب الأصلي، حيث إن هذه النسخة توفر العديد من المميزات والخصائص أمام جميع الراغبين في القيام بالحصول عليها، وذلك عقب تنزيله عبر الموقع الرسمي له، ويمكن الإستعلام عن هذا الموقع عبر الإنترنت، والتأكد بأنه الموقع الصحيح الذي ستقوم تنزيل التطبيق مه.

مميزات WhatsApp Golden

من أكثر المميزات التي يوفرها تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Golden أمام المستخدمين، ما جاء على النحو التالي:-

التطبيق يوفر واجهات وسمات مميزة بالإضافة الخلفيات والألوان الجذابة.

كذلك التطبيق يتضمن أمان وخصوصية عقب القيام بتفعيل خاصية إخفاء أخر الظهور وتعطيل الأيقونة الزرقاء.

سهلة التبديل بين الحسابين بكل سهولة. إمكانية حفظ القصص والحالات.

عمل جروبات مع مجموعات.

إرسال رسالة واحدة لأكثر من مستخدم مرة واحدة بشكل تلقائي.

التطبيق مجانًا ولا يحتاج إلى أي مصاريف.

سرعة التفاعل مع الرسائل وعمل إيموشات في أغلب الأحيان.

عيوب تطبيق واتساب الذهبي

مع أن تطبيق واتساب الذهبي يمتلك العديد من المميزات والخصائص المذهلة التي يوفرها التطبيق، إلا أنه غير قانوني ومن الممكن أن يعرضك إلى مخاطر قانونية، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى التحديث الدوري في غضون كل شهرين حتى لا يحظر الرسائل، بالإضافة إلى أن التطبيق تم إطلاقه من قبل مطورين وهو بذلك غير رسمي، في أغلب الحالات قد لا يكون التطبيق أمنًا، لذلك يجب الحذر وعدم حفظ أي رسائل مهمة به.