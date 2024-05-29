“سجل واقبض قبل العيد”.. طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة

طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024، الالاف من ابناء الشعب الجزائري يبحثون عن طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 التي تعد أحد اشكال الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للمحتاجين لتوفير حياة كريمة لهم، وليتمكنوا من شراء احتياجاتهم خاصة في ظل حالة الغلاء التي طالت اسعار الكثير من السلع، وقد اتاحت الحكومة امكانية التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، واليكم خطوات التسجيل.

طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

واليكم خطوات وطريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حتى تتمكن من التسجيل بسهولة والاستفادة من الدعم المالي الذي قدرته الحكومة الجزائرية لمواطنيها، فقط اتبع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال البيانات الخاصة بك.

اضغط على ايقونة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024.

ستظهر لك استمارة الكترونية والمطلوب منك ادخال البيانات الخاصة بك.

قم بارفاق الاوراق المطلوبة لاتمام التسجيل.

اضغط على كلمة “ارسال”.

سيتم فحص طلبك والتواصل معك في حالة تم قبولك.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

فيما أعلنت الحكومة سابقا عن شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والتي جائت كما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم باحد الولايات الجزائرية بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدم من 19 عام وحتى 40 عام.

أن يكون الشخص من العاطلين عن العمل.

أن يكون لا يمتلك عقارات أو أراضي زراعية أو سجل تجاري.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة للحصول على المنحة.

اوراق التسجيل في منحة البطالة 2024