رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 كافة محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب انتهاء نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني، أيضا سيتم رفعها علي الموقع الإلكتروني بنتائجنا، حيث تهدف الوزارة بذلك إلي عدم الذهاب إلي المدارس من اجل التعرف عن النتيجة، وبكل سهولة تسطيع التعرف عن النتائج الخاصة بك من خلال إدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني الخاص به، سنوضح لكم كافة التفاصيل انتظرنا.

موقع نتائجنا يعرض نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

في البداية: يرجي الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بنتائجنا. بعد ذلك قم بالنقر علي أيقونة الاستعلام عن النتائج. قم بالنقر علي الصف الدراسي المراد الاستعلام عن نتائجه. يتطلب منك إدخال اسم الطالب، رقم الجلوس، المحافظة التابع لها. في النهاية: انقر علي زر عرض النتيجة، سيتم عرض النتيجة علي الفور.

استعلم عن نتيجتك من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني للصف الثالث المتوسط 2024

بعد أن أدي المرحلة التعليمية للصف الثالث المتوسط امتحانات الدور الأول، حيث تم الانتهاء من عمليات تصحيح إجابات الطلاب، رصد درجاتهم فقد تم رفع النتائج علي الموقع الرسمي بوزارة التربية العراقية يتمكن الجميع من الاستعلام عنها في الخطوات التالية: