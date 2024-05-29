برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024 عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

طلاب وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية يترقبون على أحر من الجمر نتيجة امتحانات الترم الثاني لعام 2024، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اقتراب الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي تتم حالياً في كافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً عبر بوابة الازهر الشريف الإلكترونية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس

بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للشهادة الابتدائية الأزهرية ستعتمد النتيجة رسمياً من قبل مشيخة الأزهر الشريف لاعتمادها، وبعدها ترفع النتيجة الكترونياً أمام الطلاب عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف التي تخصصت لإعلان نتائج الشهادات الأزهرية من خلالها، ويمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بالخطوات التالية:

التوجه المباشر إلي بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختيار المرحلة الدراسية التابع لها والمحافظة الذي ينتمي لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على كلمة استعلام.

على الفور ستظهر النتيجة بكل تفاصيلها.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

الجميع حالياً في انتظار الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والإعدادية الأزهرية أيضاً، حيث انتهى طلاب الشهادتين معاً في يوم الاربعاء الموافق 22 مايو 2024 وبدأت أعمال التصحيح للأثنين، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادتين في نفس الوقت قريباً جداً في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، وستعلن النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف التي تتيح الكثير من الخدمات المختلفة للطلاب ومن بينها الإعلان عن نتائج الامتحانات لتسهل على الطلاب معرفة النتيجة من البيت دون الحاجة للتوجه للمعاهد الأزهرية في محافظات الجمهورية.