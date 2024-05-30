لو واخد تمويل اعرف حالات طلب إعفاء بنك الراجحي 1445 خطوات ومستندات تقديم الطلب

بنك الراجحي يعتبر أحد أشهر وأكبر البنوك في الشرق الأوسط، حيث يهدف بنك الراجحي إلى تقديم العديد من الخدمات إلى المواطنين السعوديين، والمواطنين المقيمين في الشرق الأوسط بشكل عام، ومن الخدمات التي يحرص البنك على تقديمها، خدمة الإعفاء عن غير القادرين على دفع القروض لعام 1445، حيث أن هناك العديد من الأشخاص الذين قد أخذوا قروض من بنك الراجحي، ويواجهون صعوبة الآن في دفع هذه القروض، بسبب مشكلات اجتماعية، أو مشكلات مادية.

حالات طلب إعفاء بنك الراجحي 1445

وقد أعلن بنك الراجحي بالفعل عن الحالات التي يمكنها تقديم طلب إعفاء من دفع القروض لعام 1445، وهذه الحالات تتمثل في التالي:

إذا تعرض المستفيد لإصابة تمنعه من أداء أي عمل نهائيًا.

في حال توفي المستفيد، يعفي الأبناء من دفع باقي القرض.

في حال واجه المستفيد مشكلات مادية صعبة تمنعه من الدفع، ولكن يجب عليه تقديم ما يثبت أنه غير قادر على الدفع.

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي 1445

وإذا كنت واحد من الأشخاص التي قد حددها بنك الراجحي من أجل الحصول على الإعفاء، فيمكنك بكل سهولة التقديم على طلب الإعفاء، عن طريق:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي

ثم قم بإدخال بعض المستندات التي يطلبها منك الموقع.

ثم قم بإدخال كافة بيانات المستفيد.

وبعدها سيطلب منك الموقع ملئ نموذج، قم بملئه بالبيانات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء بنك الراجحي 1445

حين تقوم بتقديم طلب للحصول على إعفاء بنك الراجحي، يجب عليك إدخال بعض المستندات اللازمة للحصول على الإعفاء، وهذه المستندات تكون كالتالي: شهادة تثبت الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد، شهادة طبية تثبت أن المستفيد يعاني من إصابة تمنعه من العمل، في حال كان المستفيد قد توفي يجب تقديم شهادة الوفاة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.