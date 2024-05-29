“مجلس الوزراء” يُعلن العطل الرسمية في العراق.. أعرف بكرا إجازة ولا لأ

كشف مجلس الوزراء في دولة العراق، جدول الإجازات الرسمية في الدولة، لكي يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أن هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر، ويمكنك التعرف عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الإجازات الرسمية في العراق

حدد مجلس الوزراء العراقي، جدول الإجازات والعُطل الرسمية في العديد من القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما يلي:-

تم الحصول على إجازة يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 بمناسبة رأس السنة الميلادية.

كذلك إجازة عيد الجيش العراقي وهو الموافق السبت 6 يناير 2024.

إضافة إلى أن عيد نوروز يوافق الخميس 22 مارس 2024.

على أن تكون إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

ومن 10 ابريل إلى 12 أبريل 2024 تكون إجازة عيد الفطر الأضحى بالإضافة إلى الإجازات الإسبوعية المدفوعة الأجر التي يتم الحصول عليها.

إجاز تأسيس جمهورية العراق يوافق يوم 14 يوليو 2024.

يوم عاشوراء يوافق 16 يوليو 2024.

العيد الوطني وهو الموافق الخميس 3 أكتوبر 2024.

متى عيد الأضحى المبارك

وأوضح مجلس الوزراء العراقي، أن إجازة عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن توافق 16 أو 17 من شهر يونيو 2024 لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لها بعد، إلا أن رؤية هلال شهر ذي الحجة هو من يحدد الإجازة الرسمية التي يتم الحصول عليها.