” اعرف عليك كام؟ ” خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 عبر منصة أور الإلكترونية

أتاحت وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة المرور خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 عبر الإنترنت، فمن خلال هذه الخدمة يتمكن السائقون من الإطلاع على قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليهم بكل سهولة، كما أتاحت الوزارة سدادها إلكترونياً، فلا حاجة للتوجه إلى مقر المؤسسة لدفعها، ويأتي ذلك من منطلق الحد من التكدس والازدحام وكذلك لضمان سلامة الأرواح.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024

قامت الجهات المعنية بإطلاق خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك للتسهيل على مالكي المركبات، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة أور الرسمية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

تسجيل الدخول على المنصة من خلال كتابة البيانات الشخصية في الحقول المناسبة لها.

اختيار أيقونة غرامات المرور.

تدوين رقم لوحة السيارة.

ادخال رقم الرخصة.

الضغط على تبويب بحث.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بصاحب الرخصة متضمنة كل الغرامات المالية الواقعة عليه.

في حالة الرغبة الحصول على الرقم الألماني الخاص بالمركبة يرجى التوجه إلى قسم المرور التابع لمنطقتك.

طريقة سداد غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2024 إلكترونياً

من ضمن الخدمات الهامة التي قامت الجهات المختصة بإتاحتها مؤخراً هي خدمة السداد إلكترونياً، حيث يمكن دفع غرامات المرور بكل سهولة، وذلك كالتالي: