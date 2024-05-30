هتدفع كام .. شروط تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 1445 طريقة التجديد والرسوم المطلوبة

يتساءل العديد من المقيمين على الأراضي السعودية عن الشروط الجديدة التي قد وضعتها الحكومة السعودية من أجل تجديد الإقامة لعام 1445، حيث قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المقيمين في السعودية، من أجل تجديد الإقامة الخاصة بهم، كما أعلنت الوزارة عن، أن لكل من يرغب في تجديد الإقامة الخاصة به، يجب عليه الذهاب إلى مديرية الجوازات في السعودية.

طريقة تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 1445

ولكل من يرغب في تجديد الإقامة الخاصة به، يجب عليه أتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل التجديد، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

في البداية قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر ، عن طريق إدخال البريد الإلكتروني، وكلمة السر الخاصة بالحساب.

قم بالضغط على أيقونة الجوازات.

وبعد أتباع بعض التعليمات التي سوف يطلبها منك الموقع، قم بالضغط على أيقونة التالي.

وبعدها قم بتحديد الشخص الذي يرغب في تجديد الإقامة الخاصة به.

ثم قم بتحديد مدة التجديد التي تريدها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تجديد.

شروط تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 1445

ويوجد العديد من الشروط التي يجب أن تكون لدى المقيم من أجل تجديد الإقامة الخاصة به، وهذه الشروط قد أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، وهي:

يجب ألا يمتلك المتقدم أي قضايا جنائية.

يجب على المتقدم أن يقوم بتسديد كافة رسوم التجديد.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم صورة له، كما يجب أن يقوم بتسجيل بصمته.

يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم بيانات كافة أفراد أسرته.

كما يجب أن يمتلك المتقدم جواز سفر ساري المفعول، هو وكافة أفراد أسرته.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين في السعودية 1445

قد قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن رسوم تجديد الإقامة للوافدين في السعودية لعام 1445، والتي تكون كالتالي: الشخص الذي وفد إلى السعودية من أجل العمل في وظيفة محددة بها عليه دفع 2000 ريال سعودي، أما الشخص الذي وفد إلى السعودية ومعه أبناء عليه دفع 500 ريال سعودي على كل فرد يتجاوز 18 عام، وبالنسبة للعمالة المنزلية فيجب عليهم دفع 600 ريال سعودي في العام، أما للأشخاص العاملين في الشركات يجب عليهم دفع 650 ريال سعودي.