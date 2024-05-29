مبروك نجاح 90% من الطلاب .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني

ارتفع البحث من جانب الطلبة والطالبات عن معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم فمن المعروف أنه ينتظر آلاف الطلبة والطالبات في تلك المحافظة موعد الإعلان عن تلك النتيجة ليستطيع جميع الطلبة والطالبات والتعرف على درجاتهم، ويتم تحديد المستقبل الخاص بهم بمرحلة التعليم الثانوي وهل سيقوم بالالتحاق بالثانوية العامة أم واحدة من البدائل الخاصة بمدارس التعليم الفني وغيرهم من المدارس الأخرى التي تقوم بتأهيلهم سوق العمل وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد ظهور تلك النتيجة وكيفية الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم

قامت الدكتورة أماني قرني والتي تكون وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم بالإشارة الى ان اعمال التصحيح لا زالت مستمرة إلى هذا الوقت الجاري والتي تم انطلاقها صباح يوم السبت الذي مضى، كذلك أنها قامت بالإشارة إلى أنه من المفترض أن يتم الكشف عن ظهور النتيجة في تلك المحافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومن ثم اعتمادها بالصورة الرسمية من جانب الدكتور أحمد الأنصاري الذي يكون محافظ الفيوم فيتم الإعلان عنها بشكل رسمي لجميع الطلبة والطالبات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

فيما يتعلق بكيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، فقد نوهت الوزارة أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر من خلال موقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة فقط لابد من اتباع الخطوات التالية: