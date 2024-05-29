ازاي تحصل علي نت هديه؟! اكواد نت ببلاش فودافون 2024 مضمونة 100% جربها الان قبل الانتهاء

يبحث الكثيرون عن اكواد نت ببلاش فودافون 2024، حيث تعد شركة فودافون من أكبر شركات الاتصالات التي حققت شعبية كبيرة في مصر والبلاد العربية، وقد قامت شركة فودافون بطرح عدد من الأكواد المجانية التي تقدم العديد من الهدايا اليومية والشهرية لعملائها، ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل هذا الموضوع.
اكواد نت ببلاش فودافون 2024
قامت شركة فودافون بتوفير العديد من اكواد نت ببلاش فودافون 2024، وهي توفر للعملاء إنترنت يصل إلى أربعين جيجا بايت بشكل مجاني، ويتم ذلك عن طريق الاتصال بأكواد النت المجاني * 2001 #، كما يمكنك الحصول على ميجا بايتس تصل إلى 500 ميجا بقياس طوال الشهر من خلال الاتصال على * 312 #.
أهم أكواد نت فودافون 2024 المجانية
وفرت شركة فودافون العديد من الأكواد المجانية لعملائها، حيث تقدم هذه الأكواد العديد من الهدايا والعروض المجانية للعملاء، ومن أهم هذه الأكواد ما يلي:
- كود *4# ويقدم هذا الكود ما يزيد على 500 ميجا بايتس بشكل مجاني لحاملي خطوط فورجي، ويتميز الكود بوجود نت صالح لمدة يوم كامل.
- كود *221# ويقدم هذا الكود ما يزيد عن مائة ميجا إنترنت مجاني، ويتم إرسال رسالة تأكيد بعد الاتصال بالكود لاستلام الهدية.
- كود *18# ويقدم ذلك الكود إنترنت مجاني يصل إلى مائة وحدة صالحة لمدة يوم كامل.
- كود *365* 1# يقدم هذا الكود مائة وحدة صالحة لمدة تزيد عن 24 ساعة.
- كود *71# ويوفر هذا الكود إنترنت مجاني لمدة 24 ساعة.
- أيضًا كود * 63# ويمنحك هذا الكود إنترنت مجاني عند الاتصال به.
- كذلك يمكنك الحصول هلى إنترنت مجاني من خلال الاتصال بكود * 2018* 1#.
- هذا إلى جانب كود * 3030# .
- كود 1400# يمنحك هذا الكود 1 جيجا بايت مجانًا.
- يمكن الحصول على نت مجاني أيضًا عن طريق * 92#.
- كذلك كود *15# يمنحك أيضًا نت مجاني.