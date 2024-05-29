10 بواكي في الجيب بمناسبة العيد!! .. اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن بداية صرف رواتب شهر يونيو يوم التاسع من يونيو 2024 وذلك حتى يوم 13 يونيو 2024 نظرًا لاقتراب موعد عيد الاضحى المبارك حيث من المتوقع أن يوافق يوم عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024 في جميع الهيئات الحكومية المختلفة.

اخر اخبار رواتب شهر يونيو 2024

أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ومن المحدد أن تم تحديد يوم 9 يونيو 2024 لبداية صرف رواتب شهر يونيو وذلك حتى يوم 13 يونيو 2024 وذلك تزامنًا مع نهاية السنة المالية في شهر يونيو 2024 ويستطيع جميع الموظفين والعاملين بالدولة صرف رواتب شهر يونيو فور نزولها من خلال جميع ماكينات الصرف الالي وجميع فروع البنوك المصرية المختلفة وكذلك جميع فروع البريد المصري.

زيادة الحد الأدنى للأجور شهر يونيو 2024

قد أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الشهور الأخيرة الماضية وذلك نظرًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها جميع المواطنين من سوء الأحوال المعيشية خلال الفترة الاخيرة الماضية حيث وصل الحد الأدنى للأجور إلي 6000 جنيهًا ، وإليكم جدول الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية في الحكومة.