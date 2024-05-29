نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024: استعلم الآن برقم الجلوس واكتشف درجاتك في جميع المواد بكل سهولة ويسر

مع انتهاء الامتحانات، يسود الترقب بين طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية وأولياء أمورهم، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم للترم الثاني لعام 2024، تُعد هذه المرحلة من المراحل التعليمية الحاسمة، إذ تمثل نقطة انتقال الطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وهي خطوة مهمة في مسيرتهم التعليمية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

أدى طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري امتحاناتهم في الفترة من 15 مايو وحتى 21 مايو 2024، بدءًا بالقرآن الكريم واختتامًا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى المستوى الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية والخاصة، تجري الآن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة وإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، برقم الجلوس والاسم في موعد أقصاه 5 يونيو أو 6 يونيو 2024.

للاستعلام عن النتيجة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية . اختيار “نتائج الشهادات”. الضغط على “نتيجة الشهادة الإبتدائية”. إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس. تحديد المحافظة التابع لها الطالب. النقر على “عرض النتيجة”.

يُشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري قد بلغ “185908” طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، ويُعد الإعلان عن النتائج لحظة مهمة للطلاب وأسرهم، حيث تُظهر تقييمهم وجهودهم طوال العام الدراسي.