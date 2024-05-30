أقـــوي شفرات جاتا بعد التحديث (أكواد اصلية تعمل 100).. هيجيلك عربات أسلحة وطيارات ممتازة

تمكن شفرات جاتا اللاعبين من الحصول على العديد من المزايا داخل لعبة جاتا لعبة القتال الشهيرة والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الشفرات اللاعب من الحصول على الأسلحة بمختلف أنواعها، كما أنها تمكنه من الحصول على المركبات و الذخيرة اللانهائية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل وضع الأدرينالين وغيره من الأمور التي تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويق، وتقود اللاعب إلى تجربة فريدة ومثيرة من نوعها.
شفرات جاتا
هناك الكثير من شفرات جاتا التي تنتشر على مواقع التواصل المختلفة، ولكن يجب أخذ الحيطة عند استخدام هذه الشفرات فإن منها ما يكون منتهي أو غير صالح، ولذلك جمعنا لكن بعض من الشفرات المهمة والمفعلة في لعبة جاتا ومنها ما يلي:
- شفرة رمز الطقس الجيد هي PLEASANTLYWARM
- أما شفرة رمز السلاح الأساسي هي LXGIWYL
- ويمكن الحصول على رمز الصحة الكاملة والدرع من خلال شفرة HESOYAM
- أما عن رمز السيارة الرياضية فيمكن الحصول عليه من خلال شفرة THUGSARMOURY
- وبالنسبة لرمز الأموال الكبيرة فهو: MUNASEF
- رمز زيادة مستوى الشرطة يمكن الحصول عليه من خلال TURNUPTHEHEAT
- رمز تفجير السيارات يتم الحصول عليه من خلال شفرة JCNRUAD
- رمز جذب الناس للعناق يمكن تفعيله من خلال شفرة AJLOJYQY
- أما رمز الإبطاء فهو في شفرة SLOWITDOWN.
مميزات شفرات جاتا
تمنح شفرات جاتا اللاعب الكثير من المميزات والتي يعد من أبرزها ما يلي:
- يمكن للاعب أن يقود عدد كبير من المركبات في اللعبة.
- يمكن للاعب الحصول على الصحة التي لا تنتهي وذلك يعطيه ميزة كبيرة وخاصة في مطاردات الشرطة.
- تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من الأسلحة التي تجعله يتفوق في اللعبة.
- يمكن للاعب من خلالها الحصول على ذخيرة لا نهائية أثناء اللعب.