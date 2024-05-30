أقـــوي شفرات جاتا بعد التحديث (أكواد اصلية تعمل 100).. هيجيلك عربات أسلحة وطيارات ممتازة

تمكن شفرات جاتا اللاعبين من الحصول على العديد من المزايا داخل لعبة جاتا لعبة القتال الشهيرة والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث تمكن الشفرات اللاعب من الحصول على الأسلحة بمختلف أنواعها، كما أنها تمكنه من الحصول على المركبات و الذخيرة اللانهائية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل وضع الأدرينالين وغيره من الأمور التي تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويق، وتقود اللاعب إلى تجربة فريدة ومثيرة من نوعها.

شفرات جاتا

هناك الكثير من شفرات جاتا التي تنتشر على مواقع التواصل المختلفة، ولكن يجب أخذ الحيطة عند استخدام هذه الشفرات فإن منها ما يكون منتهي أو غير صالح، ولذلك جمعنا لكن بعض من الشفرات المهمة والمفعلة في لعبة جاتا ومنها ما يلي:

شفرة رمز الطقس الجيد هي PLEASANTLYWARM

أما شفرة رمز السلاح الأساسي هي LXGIWYL

ويمكن الحصول على رمز الصحة الكاملة والدرع من خلال شفرة HESOYAM

أما عن رمز السيارة الرياضية فيمكن الحصول عليه من خلال شفرة THUGSARMOURY

وبالنسبة لرمز الأموال الكبيرة فهو: MUNASEF

رمز زيادة مستوى الشرطة يمكن الحصول عليه من خلال TURNUPTHEHEAT

رمز تفجير السيارات يتم الحصول عليه من خلال شفرة JCNRUAD

رمز جذب الناس للعناق يمكن تفعيله من خلال شفرة AJLOJYQY

أما رمز الإبطاء فهو في شفرة SLOWITDOWN.

مميزات شفرات جاتا

تمنح شفرات جاتا اللاعب الكثير من المميزات والتي يعد من أبرزها ما يلي: