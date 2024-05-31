أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي spa.gov.iq | هسة وجبتك الأخيرة

في ظل التطورات الأخيرة تتجه الأنظار نحو قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية، لا سيما أنه يتابع العديد من المواطنين العراقيين بحماس لحظة الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية وخاصة الدفعة الأخيرة لعام 2024، حيث إنها ستكون القائمة النهائية التي تشمل جميع المحافظات وذلك عقب اكتمال الدفعة السادسة والترقب الشديد للدفعة السابعة، بالإضافة إلى أن التأخير في صرف الدفعة السابعة قد أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت القوائم قد صدرت بالفعل أم لا.

أسماء الرعاية الاجتماعية

تلتزم الحكومة العراقية بخدمة مواطنيها وتعمل جاهدة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد قوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة، لا سيما أنه قد أبدى العديد من المشمولين استغرابهم بسبب التأخير في الإعلان عن تفاصيل الدفعة السابعة، مما أدى إلى زيادة التساؤلات حول إذا ما تم إلغاء هذه الدفعة أم أنها ما زالت تحتاج بعض الوقت حتى تتم مراجعة الطلبات وتحديد المستحقين.

ومن هنا فقد حصلنا على الرد من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أكدت على أن صرف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة سيتم في القريب العاجل، إلا أن الدعم المالي المطلوب لتوزيع هذه الدفعة لا يزال غير متوفر، وهذا هو السبب وراء تأخير إعلان قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية وصرف الدفعة المرتقبة

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بعدما تزايد البحث حول طريقة صحيحة للتعرف على تفاصيل صرف أموال الدفعة السابعة فإننا وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منصة مظلتي الإلكترونية وفروا إمكانية تحميل قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة فور الإعلان عنها، حيث يمكن الاستعلام عن القوائم باتباع خطوات بسيطة: