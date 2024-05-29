خريطة فايس سيتي جاهزة ليك دلوقتي وشفرات GTA Vice City تنزيل جاتا 5 بعد التحديث الاخير

شفرات جاتا 2024 فايس سيتي Grand Theft Auto Vice City يهتم بها اللاعبون لأنها تمنحهم قدرات خارقة تجعل اللعبة أكثر سهولة هذه الشفرات تساعد اللاعب على الاستمرار في اللعبة لأطول فترة ممكنة بدون خسائر تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف النقالة هو موضوع يلقى اهتمام الكثير من اللاعبين الذين يبحثون عن ألعاب فيديو يمكن لعبها على الأجهزة المحمولة تعتبر لعبة جاتا 5 سان اندريس واحدة من أفضل الألعاب في هذا المجال حيث انتشرت بشكل واسع على مستوى العالم منذ إصدارها الأول سنتناول في هذا المقال عملية تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف المحمولة بكل تفاصيلها الدقيقة.

تحميل لعبة Grand Theft Auto

لعبة جاتا فايس City هي واحدة من الألعاب المغامرة الشهيرة حيث يشارك اللاعب في حروب تشبه الواقع بشكل كامل من حيث الأماكن والأسلحة والعناصر الأخرى في هذه اللعبة يشارك اللاعب في معارك مع منافسين ويكوّن صداقات وهنالك شفرات مجانية يمكن استخدامها لتسهيل اللعب تتضمن شفرات اللعبة النقاط التالية.

تحميل لعبة جاتا 5 خريطة فايس سيتي بعد التحديث

تنزيل لعبة فايس سيتي Gta 5 على جهاز الأندرويد “ من هنا “. تحميل اللعبة على جهاز الآيفون “ من هنا “. النقر على أيقونة تنزيل الظاهرة على الشاشة. يتم الانتظار بعض الوقت من أجل تحميل اللعبة على الجهاز. بعد ذلك النقر على أيقونة تثبيت الظاهرة على الشاشة. بعد تثبيت اللعبة يتم التسجيل والدخول من أجل الاستمتاع باللعبة.

العضلات: jysdsod.

تصدر القيادة: gripiseverything.

الدرع: preciousprotection.

دم كامل: aspirine.

درع وصحة ومال: hesoyam.

أسلحة صاروخية: professionaltools.

ذخيرة كاملة: preciousprotection.

ضربة قوية جدًا: bsxsggc.

القفزة المميتة: lfgmhal.

تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.

القيادة باحتراف: gripiseverything.

إبعاد الشرطة: leavemealone.

الحو ممطر: catsanddogs.

دبابة: panzer.

السرعة: onspeed.

انفجار كبير: bigbang.

سيارة سباق: getthereamazinglyfast.

إخفاء السيارات: wheelsareallineed.

كل شيء سريع: onspeed.

براشوت: aiypwzqp.

حروب العصابات: mroemzh.

الطيران بالسيارة: comeflywithme.

اكواد جاتا فايس ستي

تزيد الشفرات في اللعبة من التحديات والإثارة التي يواجهها اللاعب داخل اللعبة، مع وجود مهام يجب على اللاعب إكمالها للفوز باللعبة، ويجب ملاحظة أنه لا يمكن للاعب الفوز بدون استخدام الشفرات.

اكواد جتيا ساندرياس

ما تقوم به الشفرة الشفرة نزول جميع أفراد عصابتك اضغط رقم 4 من فوق الحروف عمل مظاهرة في ميدان التحرير Y طلب الكلب D القاء حجارة O شرب السجائر 8 تغيير الملابس كلها 3 اختيار سيارة 2 طلب الأمن المركزي Tap + S طلب الشرطة Tap + Space النوم على الأرض Q + H النهوض من على الأرض Q + G حركات الملاكمة والقتال E + H توقع الملاكمة والقتال E + G الرقص E + Y إلغاء الرقص E + N الجلوس Q + Y النهوض Q + N قوة سوبر مان BEKKNQV مود IOJUFZN مجموعة أسلحة 1 UZUMYMW مجموعة أسلحة 2 KJKSZPJ قوة أسلحة اضافية NCSGDAG الذخيرة لا تنفذ WANRLTW نحيف KVGYZQK سمين BTCDBCB طيران EHIBXQS احترام OGXSDAG عضلات JYSDSOD لكمات قوية IAVENJQ قفزات عالية LFGMHAL جذاب BEKKNQV أدرينالين MUNASEF صحة لا تنتهي BAGUVIX صحة + درع + 25 مليون دولار HESOYAM لا يجوع AEDUWNV لا يغرق CVWKXAM تصويب PGGOMOY تسليح الناس بقاذف الصواريخ ZSOXFSQ تسليح الناس بالمسدسات SJMAHPE منع الشرطة من مطاردتك نهائياً AEZAKMI نجوم الشرطة = 0 ASNAEB نجوم الشرطة = 2 OSRBLHH نجوم الشرطة = 6 LJSPQK سيارة سباق 1 VPJTQWV سيارة سباق 2 PDNEJOH دبابة 1 AMOMHRER دبابة 2 AIWPRTON طرقة CQZIJMB سيارة قمامة UBHYZHQ سيارة جولف RZHSUEW سيارة الوحش AGBDLCID سيارات متنوعة AQTBCODX سيارة 1 AKJJYGLC سيارة 2 OHDUDE سيارة 3 KRIJEBR سيارة 4 KGGGDKP سيارة 5 JQNTDMH سيارة 6 EEGCYXT طائرة URKQSRK سترة طائرة YECGAA باراشوت – مظلة AIYPWZQP قفزة عالية جداً JUMPJET إخفاء السيارة XICWMD سيارة طائرة RIPAZHA التصويب على السيارة OUIQDMW جميع السيارات تتفجر CPKTNWT سيارات مفخخة COXEFGU سيارة بشكل رائع BSXSGGC سفينة طائرة AFSNMSMW جميع السيارات سوداء اللون IOWDLAC جميع السيارات وردية اللون LLQPFBN سيارة ريفية FVTMNBZ جميع السيارات قديمة BGKGTJH جميع السيارات سيارات سباق GUSNHDE ملابس سباحة CIKGCGX عاصفة رملية CWJXUOC عواصف MGHXYRM طقس مظلم ALNSFMZO ضباب CFVFGMJ مطر AUIFRVQS جو مشمس ICIKPYH جو حار جداً AFZLLQLL ليل XJVSNAJ الحركة بطيئة THGLOJ جميع الأضواء خضراء ZEIIVG جميع الشوارع بها شرطة ASBHGRB جميع الناس معهم أسلحة FOOOXFT نينجا AFPHULTL ثيم متعة PRIEBJ سائقون متوحشون YLTEICZ لون السماء برتقالي OFVIAC تسرع الساعة YSOHNUL سيارات الأجرة مفخخة VKYPQCF سويسيد SZCMAWO تسرع الساعة PPGWJHT تبطئ الساعة LIYOAAY الأسلحة في جميع الطرق MROEMZH الأسلحة في جميع الأمكنة MROEMZH تغيير رأس الشخصية BAGOWPG أسلحة AJLOJYQY جميع المواطنين معهم أسلحة BGLUAWML

أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي

تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU.

طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام BSXSGGC.

الدوام منتصف الليل XJVSNAJ.

جعل لون السماء برتقالي OFVIAC.

عاصفة رعدية MGHXYRM.

عاصفة رملية CWJXUOC.

قفزة كبيرة LFGMHAL.

صحة مكتملة BAGUVIX.

عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق CVWKXAM.

مظلة للباراشوت AIYPWZQP.