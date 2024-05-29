خريطة فايس سيتي جاهزة ليك دلوقتي وشفرات GTA Vice City تنزيل جاتا 5 بعد التحديث الاخير

Hanin Miky تاريخ النشر
خريطة فايس سيتي جاهزة ليك دلوقتي وشفرات GTA Vice City تنزيل جاتا 5 بعد التحديث الاخير
لعبة GTA Vice City

شفرات جاتا 2024 فايس سيتي Grand Theft Auto Vice City يهتم بها اللاعبون لأنها تمنحهم قدرات خارقة تجعل اللعبة أكثر سهولة هذه الشفرات تساعد اللاعب على الاستمرار في اللعبة لأطول فترة ممكنة بدون خسائر تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف النقالة هو موضوع يلقى اهتمام الكثير من اللاعبين الذين يبحثون عن ألعاب فيديو يمكن لعبها على الأجهزة المحمولة تعتبر لعبة جاتا 5 سان اندريس واحدة من أفضل الألعاب في هذا المجال حيث انتشرت بشكل واسع على مستوى العالم منذ إصدارها الأول سنتناول في هذا المقال عملية تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف المحمولة بكل تفاصيلها الدقيقة.

 تحميل لعبة Grand Theft Auto

لعبة جاتا فايس City هي واحدة من الألعاب المغامرة الشهيرة حيث يشارك اللاعب في حروب تشبه الواقع بشكل كامل من حيث الأماكن والأسلحة والعناصر الأخرى في هذه اللعبة يشارك اللاعب في معارك مع منافسين ويكوّن صداقات وهنالك شفرات مجانية يمكن استخدامها لتسهيل اللعب تتضمن شفرات اللعبة النقاط التالية.

لعبة GTA Vice City
لعبة GTA Vice City

تحميل لعبة جاتا 5 خريطة فايس سيتي بعد التحديث

  1. تنزيل لعبة فايس سيتي Gta 5 على جهاز الأندرويد “من هنا“.
  2. تحميل اللعبة على جهاز الآيفون “من هنا“.
  3. النقر على أيقونة تنزيل الظاهرة على الشاشة.
  4. يتم الانتظار بعض الوقت من أجل تحميل اللعبة على الجهاز.
  5. بعد ذلك النقر على أيقونة تثبيت الظاهرة على الشاشة.
  6. بعد تثبيت اللعبة يتم التسجيل والدخول من أجل الاستمتاع باللعبة.
لعبة GTA Vice City
لعبة GTA Vice City

شفرات جاتا سان اندرس 2024

  • العضلات: jysdsod.
  • تصدر القيادة: gripiseverything.
  • الدرع: preciousprotection.
  • دم كامل: aspirine.
  • درع وصحة ومال: hesoyam.
  • أسلحة صاروخية: professionaltools.
  • ذخيرة كاملة: preciousprotection.
  • ضربة قوية جدًا: bsxsggc.
  • القفزة المميتة: lfgmhal.
  • تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.
  • القيادة باحتراف: gripiseverything.
  • إبعاد الشرطة: leavemealone.
  • الحو ممطر: catsanddogs.
  • دبابة: panzer.
  • السرعة: onspeed.
  • انفجار كبير: bigbang.
  • سيارة سباق: getthereamazinglyfast.
  • إخفاء السيارات: wheelsareallineed.
  • كل شيء سريع: onspeed.
  • براشوت: aiypwzqp.
  • حروب العصابات: mroemzh.
  • الطيران بالسيارة: comeflywithme.
لعبة GTA Vice City
لعبة GTA Vice City

اكواد جاتا فايس ستي

تزيد الشفرات في اللعبة من التحديات والإثارة التي يواجهها اللاعب داخل اللعبة، مع وجود مهام يجب على اللاعب إكمالها للفوز باللعبة، ويجب ملاحظة أنه لا يمكن للاعب الفوز بدون استخدام الشفرات.

اكواد جتيا ساندرياس

ما تقوم به الشفرةالشفرة
نزول جميع أفراد عصابتكاضغط رقم 4 من فوق الحروف
 عمل مظاهرة في ميدان التحرير Y
 طلب الكلبD
القاء حجارةO
 شرب السجائر8
 تغيير الملابس كلها3
 اختيار سيارة2
 طلب الأمن المركزي Tap + S
طلب الشرطةTap + Space
النوم على الأرضQ + H
 النهوض من على الأرضQ + G
 حركات الملاكمة والقتالE + H
 توقع الملاكمة والقتالE + G
 الرقصE + Y
 إلغاء الرقصE + N
 الجلوسQ + Y
 النهوضQ + N
قوة سوبر مانBEKKNQV
 مودIOJUFZN
مجموعة أسلحة 1UZUMYMW
 مجموعة أسلحة 2 KJKSZPJ
 قوة أسلحة اضافية NCSGDAG
 الذخيرة لا تنفذWANRLTW
 نحيفKVGYZQK
سمين BTCDBCB
 طيرانEHIBXQS
 احترام OGXSDAG
 عضلات JYSDSOD
 لكمات قوية IAVENJQ
 قفزات عالية LFGMHAL
 جذاب BEKKNQV
 أدرينالينMUNASEF
 صحة لا تنتهيBAGUVIX
صحة + درع + 25 مليون دولارHESOYAM
لا يجوع AEDUWNV
لا يغرق CVWKXAM
 تصويبPGGOMOY
تسليح الناس بقاذف الصواريخ ZSOXFSQ
 تسليح الناس بالمسدساتSJMAHPE
 منع الشرطة من مطاردتك نهائياًAEZAKMI
نجوم الشرطة = 0 ASNAEB
 نجوم الشرطة = 2 OSRBLHH
 نجوم الشرطة = 6LJSPQK
 سيارة سباق 1VPJTQWV
 سيارة سباق 2PDNEJOH
 دبابة 1AMOMHRER
 دبابة 2AIWPRTON
 طرقة CQZIJMB
سيارة قمامةUBHYZHQ
سيارة جولف RZHSUEW
 سيارة الوحش AGBDLCID
 سيارات متنوعةAQTBCODX
 سيارة 1AKJJYGLC
 سيارة 2OHDUDE
 سيارة 3KRIJEBR
 سيارة 4KGGGDKP
 سيارة 5 JQNTDMH
 سيارة 6 EEGCYXT
طائرة URKQSRK
سترة طائرة YECGAA
باراشوت – مظلةAIYPWZQP
  قفزة عالية جداًJUMPJET
 إخفاء السيارةXICWMD
 سيارة طائرة RIPAZHA
 التصويب على السيارةOUIQDMW
 جميع السيارات تتفجرCPKTNWT
 سيارات مفخخة COXEFGU
 سيارة بشكل رائع BSXSGGC
 سفينة طائرة AFSNMSMW
 جميع السيارات سوداء اللون IOWDLAC
 جميع السيارات وردية اللونLLQPFBN
 سيارة ريفيةFVTMNBZ
 جميع السيارات قديمةBGKGTJH
 جميع السيارات سيارات سباقGUSNHDE
 ملابس سباحةCIKGCGX
 عاصفة رملية CWJXUOC
 عواصف MGHXYRM
 طقس مظلمALNSFMZO
 ضبابCFVFGMJ
 مطرAUIFRVQS
 جو مشمسICIKPYH
 جو حار جداًAFZLLQLL
 ليلXJVSNAJ
 الحركة بطيئةTHGLOJ
 جميع الأضواء خضراءZEIIVG
جميع الشوارع بها شرطة ASBHGRB
 جميع الناس معهم أسلحة FOOOXFT
 نينجاAFPHULTL
 ثيم متعةPRIEBJ
 سائقون متوحشونYLTEICZ
 لون السماء برتقاليOFVIAC
 تسرع الساعةYSOHNUL
 سيارات الأجرة مفخخةVKYPQCF
سويسيدSZCMAWO
تسرع الساعةPPGWJHT
 تبطئ الساعةLIYOAAY
 الأسلحة في جميع الطرق MROEMZH
 الأسلحة في جميع الأمكنة MROEMZH
 تغيير رأس الشخصية BAGOWPG
أسلحة AJLOJYQY
جميع المواطنين معهم أسلحة BGLUAWML

أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي

  • تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU.
  • طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام BSXSGGC.
  • الدوام منتصف الليل XJVSNAJ.
  • جعل لون السماء برتقالي OFVIAC.
  • عاصفة رعدية MGHXYRM.
  • عاصفة رملية CWJXUOC.
  • قفزة كبيرة LFGMHAL.
  • صحة مكتملة BAGUVIX.
  • عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق CVWKXAM.
  • مظلة للباراشوت AIYPWZQP.
لعبة GTA Vice City
لعبة GTA Vice City
  • مظلة صاروخية YECGAA.
  • عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا AEZAKMI.
  • ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم LJSPQK.
  • اللكمات القوية IAVENJQ.
  • عدم تعرض اللعب للجوع مطلقًا AEDUWNV.
  • حالات الغضب بشوارع اللعبة IOJUFZN.
  • حالة الأدرينالين MUNASEF.
  • عدم نفاذ الذخيرة مطلقًا WANRLTW.
  • الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة OUIQDMW.
  • تقليل سيارات الشارع THGLOJ.
  • انتشار سيارات الريف بالشارع FVTMNBZ.
  • حمل المسدس 9م للكل SJMAHPE.
  • السيارات والملابس الريفية BMTPWHR.
  • حمل القاذفات الصاروخية للكل ZSOXFSQ.
  • الاحترام الكامل OGXSDAG.
  • تزويد التإكسي بالنيترو لتسريعه VKYPQCF.
  • طائرة الأباتشي الهليكوبتر OHDUDE.
  • سيارات عملاقة لنقل الوقود AMOMHRER.
  • الجرافة أو البلدوزر EEGCYXT.
  • طائرة اللعب الجوي UPKQSRK.
  • سيارة بالعجل الضخم AGBDLCID.
  • شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك IFIRSTDOZ.
  • الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال CAINEMVHZC.
  • انفجار جميع سيارات الشارع ALLCARGOBOOM.
  • السيارات السوداء PAINTITBLACK.
  • سير السيارة على الماء RLMJHSC.
  • حمل الرشاش الالي DEATHGUN.
  • شفرة أخرى للصحة المكتملة GIVEMESOMELiFE.
  • تواجد العصابات حولك GROVELIFE.
  • الموتوسيكل السباق GOONOUJ.
  • سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة IMTOFULL.
  • تواجد الشرطة بجميع الاماكن BUSTEDLIFE.
  • انتشار رجال المطافئ في كل مكان BURNINGDESIRE.
  • حمل المسدسات للجميع AGENTCITY.
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معلومات الكاتب
Hanin Miky

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