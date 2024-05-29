“هنا النتائج” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة وجميع المحافظات نتيجة نت

يترقب العديد من أولياء الأمور كافة التفاصيل عن تفعيل نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة وخاصة بعد أن انتهى العديد من الطلاب في بعض المحافظات من أداء اختبارات هذه المرحلة، وهي بورسعيد والمنيا والبحيرة، وأما باقي المحافظات سوف تنتهي اختباراتهم يومي الأربعاء والخميس، وقد حددت الوزارة رابطا للحصول على النتيجة بخطوات سهلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة

من المقرر أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة خلال الأسبوع المقبل، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة التابعة لها.

وسوف تعتمد وزارة التربية والتعليم درجات الامتحانات بناءً على رقم الجلوس، وتقوم بنشر قوائم الطلاب الناجحين في المدارس، ويتم الإعلان في البداية عن أسماء الطلاب الأوائل، ومن ثم يتاح للجميع الاستعلام عن نتيجة الامتحانات في كافة المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

وتحسب درجات امتحانات الشهادة الإعدادية حسب درجات الامتحانات النهائية للعام الدراسي، ويضاف إليها درجات الانضباط والسلوك للطالب. ويبلغ المجموع الكلي للترمين 280 درجة، ويتم توزيع درجات امتحانات الترم الثاني على النحو التالي:

80% من الدرجات مخصصة لامتحانات نهاية العام.

يخصص 10% لدرجات الانضباط والسلوك.

يخصص 10% لدرجات الحضور والانصراف.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 القاهرة

إذا كنت من طلاب الصف الثالث الاعدادي وتبحث عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024، فإليك الطريقة التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي .

أو توجه إلى موقع نتيجة نت.

اختر المرحلة الإعدادية.

حدد نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

أدخل رقم جلوسك الخاص بك.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

وبعد لحظات معدودة في حالة ظهورها سوف تتمكن من الحصول على النتائج بكل سهولة في شكل بيان لدرجات الطالب في كل مادة دراسية.