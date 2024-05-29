100,000دينار مصرف الرافدين.. نبأ سار من وزارة المالية بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين العراق

وسط أجواء من الفرحة استقبل المواطنين العراقيين خبر قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق، والذي أعلنت عنه الحكومة العراقية منذ فترة، حيث من المقرر أن تصل قيمة الزيادة إلى حوالي 100 ألف دينار عراقي، وذلك بحسب قيمة كل راتب، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادة في شهر يونيو لعام 2024، وتأتي هذه الزيادة من احساس الدولة بضرورة مساعدة هذه الفئات والعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يسأل عدد كبير من المواطنين عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين العراق، والتي تم إقرارها من قبل الحكومة العراقية منذ فترة قريبة، حيث جاءت هذه الزيادة وفقا للتالي:

من المقرر أن تزيد قيمة راتب المتقاعد بقيمة 100 ألف دينار عراقي.

الراتب الذي يبلغ 550 ألف دينار عراقي من المتوقع أن يصبح 660 ألف دينار عراقي.

والراتب الذي تبلغ قيمته 600 ألف دينار عراقي من المتوقع أن تصبح قيمته 700 ألف دينار عراقي.

الراتب الذي تبلغ قيمته 880 ألف دينار عراقي من المتوقع أن يصل إلى 990 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن الراتب والزيادة الخاصة به

يمكن لكافة المتقاعدين الاستعلام عن قيمة الزيادة الخاصة برواتبهم وذلك من خلال الخطوات التالية: