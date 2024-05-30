بكام في السوق.. مفاجئة غير متوقعة في سعر العجول البقري قائم اليوم الخميس 30 مايو 2024

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يبحث الكثيرون عن سعر العجول البقري قائم اليوم 2024، حيث تختلف أسعار العجول البقري من مكان لآخر، ومن محافظة لأخرى وفقًا للنقل والعمالة وغيرها من الأمور التي تؤثر في الأسعار، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أسعار العجول البقري اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024.

سعر العجول البقري قائم اليوم 2024

يتطلع الكثيرون لمعرفة سعر العجول البقري قائم اليوم 2024، وقد شهدت أسعار العجول البقري قائم اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 استقرارًا واضحًا في الأسواق بالتزامن مع وفرة المعروض مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت أسعار العجول البقري قائم اليوم ما يلي:

سعر اللحم البقري كبير السن يبلغ حوالي 120 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما يتراوح سعر اللحم البقري صغير السن اليوم بين 140 جنيه حتى 150 جنيه مصري للكيلو الواحد.

تتراوح أسعار العجول بين 35.000 جنيه مصري حتى 40.000 جنيه مصري.

يبلغ سعر اللحم البقري قائم حوالي 175 جنيه للكيلو الواحد.

أما سعر الأغنام البلدي قائم فقد بلغت اليوم حوالي 190 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر كيلو الخراف البلدي قائم اليوم حوالي 200 جنيه مصري.

يبلغ سعر الماعز قائم اليوم حوالي 190 جنيه مصري.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمحال التجارية

أما بالنسبة لأسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية فقد جاءت على النحو التالي: