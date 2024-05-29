“حمل الآن النسخة الجديدة” إضافة تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد على أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون سابق في المعرفة

ازداد البحث مؤخراً من قبل المستخدمين عن تحديث واتساب جي بي 2024 الجديد، حيث يعد تطبيق WhatsApp من أكثر التطبيقات الإلكترونية الأشهر على مستوى العالم، والتي حققت نجاحاً مبهراً منذ أن تم إطلاقها، وذلك نظراً لسهولة استخدامه وكذلك لامتلاكه الكثير من الامتيازات الرائعة التي ليس لها مثيل آخر، فلقد قامت الشركة المطورة بإصدار آخر تحديث من هذا التطبيق، مما نتج عنه إقبال شديد على تحميله.
تحديث واتساب جي بي
حقق تحديث واتساب جي بي الجديد نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث إنه لا يمكن تنزيل التحديثات الجديدة للتطبيق عبر المتجر الإلكتروني Google play، بل يتم الوصول إليها عن طريق المواقع الأخرى، والجدير بالذكر أن هذا التحديث لا يتوافق مع كافة الأجهزة الإلكترونية، لذا من الضروري قبل تحميله الإطلاع على عيوبه ومميزاته، لكن مميزاته الرائعة تجعله الخيار الأول عند مستخدمي وسائل الدردشة.
مميزات تطبيق واتساب آب الجديد
يحمل واتس آب الجديد العديد من المزايا الحصرية التي جعلت نسبة الإقبال على تنزيله عالية للغاية، لذلك من الأفضل معرفة المميزات، والتي تتمثل في النقاط الآتية:
- يمتاز بأنه غير داعم لخاصية الحظر.
- بإمكانه ارسال الكثير من الصور والرسائل بجودة عالية في آن واحد، حيث يمكن ارسال ما يقارب من 300 رسالة جماعية في وقت واحد.
- إتاحة خدمة ضبط الرد التلقائي على المكالمات والرسائل.
- ارسال الفيديوهات في مدة قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية.
- يتمتع البرنامج بالعديد من السمات المجانية والخلفيات الرائعة.
- إتاحة إخفاء علامات قراءة الرسائل بكل سهولة.
- توفير خاصية الطيران والتي من خلالها يتم إيقاف استقبال الرسائل.
- إمكانية تغيير حجم الخطوط وتغيير الألوان بكل بساطة.
- يحتوي التحديث الجديد على خاصية الأمان والخصوصية من أجل حماية بيانات المستخدمين.