زاد الـ 3 أضعاف! زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين 2024 .. تطبيق الزيادة الجديدة في هذا الموعد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بتاريخ اليوم المواف 29 من مايو 2024، عن قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين، ومن الموضح قد يعتبر هذا الخبر من ضمن الاخبار السيئة التي صدمت الجميع من المواطنين، نظرًا لزيادة ضعفه إلى 3 مرات متتاليين، ولذلك فقد يمكنك التعرف على التفاصيل المعلن عنها من خلال المقال.

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

تم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي حيث تم زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين، ليكون سعر الرغيف من 5 قروش مصرية إلى 20 قرش مصري، وبالتالي سوف يتم تطبيق هذه الزيادة ليكون بداية من يوم 1 من يونيو القادم 2024 الموافق يوم السبت، ويتم تطبيق هذه الزيادة إلى جميع المخابز على مستوى جمهورية مصر العربية.

أسباب زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ؟

من ضمن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقات التموين لهذا الشهر القادم، وهو شهر يونيو 2024، نتيجة لقلة الانتاج المصري في محصول القمح والذي صعب الكثير من العمليات الانتاجية في مصر، حيث كانت مصر من أهم الدول المنتجة للقمح ولكن في السنوات الماضية، ولكن بعد تدهور الحالة الاقتصادية أصبح الجميع يعاني من قلة الانتاج.

ونظرًا لاستمرارية الدعم والحصول عليه لتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات المستحقين في الجمهورية، فقد أعلن رئيس الوزراء المصري بأنه يجب على المواطنين الالتزام الكامل بتلك القوانين المثبته من خلال الوزارة المصرية، وفي حين توافر الانتاج المصري الزراعي بشكل كبير سوف يتم توفير المنتجات بأقل الأسعار للجميع.