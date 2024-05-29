هـــذه الفئات المشمولة بالرعاية الإجتماعية + رابط مظلتي لـ اسماء الوجبة الاخيرة pdf

مازال جهود الحكومة العراقية مستمرة لإيصال الدعم المالي والمادي والصحي إلى الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والى جميع المستحقين على الأراضي العراقية، تعد الرعاية الاجتماعية واحدة من صور الدعم المستمرة بدفعاتها المتتالية لسد حاجة المواطنين ممن هم تحت خط الفقر، وذلك وفقاً لشروط محددة تعمل وزارة الشؤون العراقية على تحديث وتوسيع إطار العمل على الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال إضافة مجموعة من الفئات الجديدة المستحقة للدعم، بالإضافة إلى فتح باب قبول دفعات جديدة من المواطنين ممن استوفى بهم الشروط، وجاءت العديد من التساؤلات لمعرفة من هم الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية من خلال هذا المقال نشرح لكم بالتفصيل كافة المعلومات.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الدعم المالي للمستحقين للدعم من الشعب العراقي، لذلك تم تعيين الرعاية الاجتماعية واحدة من صور الدعم المستمر، وقد أعلنت الوزارة أنه قد تم إضافة مجموعة من الفئات المستحقة، على أن يكون الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية هم:

المواطنين الذين لا يمتلكون دخل شهر ثابت.

يشمل دعم الرعاية الاجتماعية الأطفال الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأهل المسجون والمدمن.

وقد أعلنت الشؤون العراقية أنه سيتم استقبال دفعة جديدة من مستحقي الرعاية.

التسجيل في الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة

بعد التوسعة والتحديث في اسماء الرعاية الاجتماعية، والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، يستقبل العاملون على المنحة الدفعة الجديدة من التقديمات، للحصول على الدعم، وقد وردنا مجموعة من الاستفسارات عن آلية التسجيل، اتبع الخطوات التالية: