ظهرت حالًا بدون رقم امتحاني .. نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2024 البصرة

يعد الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2024 ديالي من الأمور الهامة عند الكثير من المواطنين وبالأخص أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر بعد ان ظهرت بالكثير من المحافظات العراقية مثل الانبار وصلاح الدين والكرخ الأولى والثانية والثالثة وبابل والرصافة الأولى والقادسية والرصافة الثالثة وواسط والنجف وميسان حتى يتم الاطمئنان على نتائجهم ومعرفة المستوى التعليمي لهم خلال هذه المرحلة الهامة للتأهيل للمرحلة الإعدادية ودخولها بمستوى عالي ومن خلال مقالنا سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن النتائج والحصول عليها.

نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني 2024 البصرة

يتلهف الكثير من التلاميذ واولياء الأمور على معرفة نتائج أبنائهم والاطمئنان عليها حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول بالرقم الامتحاني 2024 بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وبعدها مباشرة سوف يتم عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالرقم الامتحاني البصرة عبر موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتأكيد على ضرورة رفع النتائج رسميا على موقع نتائجنا فور اعتماده حيث انها لم تعلن بعد ولكن فور اعتمادها سوف يتم رفعها عبر الموقع والحصول على النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية: