تسريب pdf النتائج “هنــــا” نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 نينوي بالاسم فقط .. أعرف نتيجتك بسرعة

عدد هائل من الطلبة والطالبات يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 نينوى فمن المقرر أن تظهر تلك النتيجة لجميع الطلبة والطلبات قريبًا، فهم يترقبون ظهورها بفارغ الصبر ومن الجدير بالذكر أنه في اليوم الذي كان موافقا السادس والعشرون من مايو 2024م، قامت الكثير من المصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة نينوى بالكشف عن موعد الإعلان عن النتيجة وتجدر الإشارة أنه قد تم بالفعل الإعلان عن ظهور النتيجة في الكثير من المحافظات بالساعات القليلة التي مضت وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل الإعلان عنها.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 نينوي

حالة من القلق يشعر بها الطلاب والطالبات بدولة العراق بالتحديد المقيدين بالصف السادس الابتدائي وذلك عقب ظهور النتيجة في الكثير من المحافظات ويترقب الجميع الكشف عن النتيجة في المحافظات الأخرى، وقامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بالإعلان عن أن جميع النتائج في المحافظات بأكملها بدولة العراق سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية التصحيح ومن ثم اعتماد النتيجة رسميًا كذلك انها قالت انه من الممكن أن يتم الحصول على نتيجه من خلال موقع الرسمي لها وهو موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 بالعراق الدور الاول

من الممكن الآن بمنتهى السهوله واليسر أن يتم التعرف على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بدولة العراق في كل المحافظات بمجرد أن يتم الكشف عنها من خلال موقع الرسمي الخاص بالوزارة، وموقع نتائجنا فقط لابد من اتباع الخطوات التالية: