سجل واطلب المنحة.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 إلكترونيا

تهدف منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر إلى دعم النساء غير العاملات من خلال توفير مساعدة مالية تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية لعام 2024 حيث يمكن للنساء التسجيل في هذه المنحة إلكترونيا بسهولة في هذا الدليل سنوضح الخطوات اللازمة للتسجيل الإلكتروني في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 تابعونا لمعرفة التفاصيل.

اولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر اضغط

إذا لم يكن لديك حساب مسبق على الموقع يجب عليك إنشاء حساب جديد ثم يتم الضغط على خيار تسجيل أو إنشاء حساب جديد.

قم بملء النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ومعلومات الاتصال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

اختر كلمة مرور قوية لحسابك وأعد إدخالها للتأكيد.

بعد إدخال جميع المعلومات انقر على زر تسجيل أو إنشاء حساب قد يتم إرسال رمز تحقق إلى بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك لتفعيل الحساب.

بعد إنشاء حساب قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهوية وكلمة المرور التي قمت بإنشائها.

ابحث عن قسم منحة المرأة الماكثة في البيت ضمن قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

قم بتعبئة استمارة الطلب بالمعلومات المطلوبة والتي قد تشمل بياناتك الشخصية الحالة الاجتماعية عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري.

قد يتطلب الأمر تحميل بعض الوثائق الداعمة مثل نسخة من بطاقة الهوية، إثبات الحالة العائلية، وإثبات الإقامة.

تأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة في الاستمارة قبل تقديمها.

انقر على زر تقديم أو إرسال لتقديم طلبك بشكل رسمي.

بعد تقديم الطلب ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك تحتوي على رقم الطلب.