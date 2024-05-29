“شوف الغرامة وسدادها”.. طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 محافظات العراق

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العديد من المحافظات العراقية، فضلاً عن أن وزارة الداخلية أطلقت بوابة المواطن الإلكترونية التي توفر العديد من الخدمات المرورية أمام المواطنين والأشخاص الراغبين في الإطلاع على المخالفات التي تم ارتكابها، هذا وأنه يمكن الاستعلام عن هذه الغرامات إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، ومعرفة قيمة المخالفة المكلف سدادها، كما يأتي: –

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية عبر الإنترنت.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

بعدها يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإختيار الخدمة التي ترغب في التعرف عليها.

ليتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

كذلك يتم إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

التأكد من البيانات التي تم كتابتها.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

لتتعرف في النهاية على جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.

سداد قيمة المخالفة في العراق

أما عن خطوات القيام بسداد قيمة المخالفة التي تم إرتكابها في محافظات العراق، فيُرجى اتباع الأتي:-