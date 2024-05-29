خليك مميز مع GbWhatsApp واضمن ان الشات مش هيروح رابط تنزيل واتساب تحميل واتس اب جي بي ضد الحظر

تطبيق واتس اب جي بي whatsapp gb من النسخ المميزة التي تتوفر على الإنترنت والتي تتميز بالمظهر الجيد والراقي في التعامل معها، حيث أنها نسخة تدعم مجموعة مختلفة من الأدوات التي تساعد في التواصل مع الأشخاص من حول العالم بمنتهى السهولة والبساطة وبدون أي عقبات تقف أمام المستخدمين نهائيا يعتبر تطبيق GBWhatsApp ضد الحظر فقد تضم هذه النسخة من واتس اب جي بي مميزات إمكانيات لا مثيل لها ومن خلال تلك المقال سنوفر لك رابط تحميل واتساب جي بي اخر اصدار.

تحميل واتس اب جي بي احدث اصدار

الدخول إلى واحد من الروابط الخاصة بتحميل واتس اب جي بي الإصدار الحديث.

قم بالنزول من الصفحة إلى أسفل قليلًا، واختر ب=ما بين (تحميل GBWhatsApp الأخضر – تحميل GBWhatsApp الأزرق).

انقر على اختيارك حتى تقوم بالتحميل.

من الصفحة التي سوف تظهر لك قم بالنقر على تحميل GBWhatsApp باللون الذي قمت باختياره مرة أخرى.

ستظهر أمامك صفحة التحميل قم بالضغط منها على DOWNLOAD

تأكد من أنه يوجد المساحة الكافية في هاتفك المحمول لتحميل التطبيق.

انقر بعد إتمام التحميل على “ تثبيت التطبيق ”.

قم بالسماح للتطبيق بالأذونات المطلوبة من قبل أيقونة الإعدادات في جهازك المحمول.

ابدأ بعد ذلك بفتح التطبيق على هاتفك، وأدخل به رقم الهاتف الخاص بك والصورة الشخصية.

يمكنك الآن أن تقوم بمراسلة أصدقائك والاستمتاع بالعديد من المميزات المختلفة من قبل التطبيق.

مميزات تطبيق واتساب جي بي

لذلك التطبيق عدد من المميزات الهامة، يمكننا التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

يمكننا أن نشير إلى أن التطبيق يحتوي على العديد من الثيمات التي يستطيع المستخدم أن يحصل من خلالها على ما يريد.

التطبيق يسمح بمشاركة العديد من الصور التي تصل إلى 100 صورة، ومن ثم القيام بإرسال هم دون التأثير على الجودة.

كذلك من أفضل الخيارات التي يمكن من خلالها مشاركة الوسائط المتعددة بأفضل جودة، وذلك من خلال توفير العديد من المساحات المناسبة لكل من الصوت والصورة، دون التأثير على الجودة الخاصة بالمحتوى الذي يتم مشاركته.

التطبيق يشمل الوضع الليلي، الذي يعتبر من أكثر الوسائل التي يتم من خلالها الحفاظ على راحة العين.

يوجد العديد من التنسيقات، والألوان التي يمكن من خلالها الحصول على الخط المناسب بالنسبة للمستخدم.