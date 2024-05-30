من بيتك .. إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا 1445 المستندات والشروط المطلوبة لإستخراجها

يحاول كافة الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحج هذا العام إصدار تأشيرة الحج بسرعة، وذلك لأن عيد الأضحى المبارك لعام 1445 قد اقترب بشدة، وبالتالي قد اقترب موسم الحج أيضًا، ولذلك أعلنت وزارة الحج السعودية عن أنه يمكنك الحصول على تأشيرة الحج إلكترونيًا، والتي سوف توفر عليك الوقت، والمجهود، فلست بحاجة إلى الذهاب إلى أي مراكز للحصول على التأشيرة، أو تضييع الوقت، ولكن عليك التقديم إلكترونيًا فحسب.

طريقة الحصول على تأشيرة الحج 1445 إلكترونيًا

تحاول وزارة الحج السعودية بجد لتوفير أسهل وأسرع الطرق للحصول تأشيرات الحج لعام 1445، ومن هذه الطرق الحصول على التأشيرة إلكترونيًا، عن طريق:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب وزارة الحج السعودية

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة خدمة حجز وإصدار تصريح الحج.

ثم قم بالضغط على أيقونة ابدأ الخدمة، ثم الموافقة.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك.

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على تأشيرة الحج 1445

وقبل أن تقوم بالتسجيل في تأشيرة الحج إلكترونيًا لعام 1445، يجب عليك معرفة الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة، وإذا كانت تناسبك، أو لا، وهذه الشروط هي:

يجب على المتقدم أن يكون قد قام بتسديد كافة رسوم الحج قبل الذهاب إليه.

وفي حال كان المتقدم من كبار السن يجب أن يكون لديه مرافقين.

يجب على المتقدم تقديم شهادة تثبت صلة العلاقة بينه وبين المحرم.

وفي حال كان التقديم إلكترونيًا، يجب أن يكون تم التقديم عن طريق موقع وزارة الحج والعمرة السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الحج 2024

هناك بعض المستندات اللازمة التي يجب عليك إدخالها حين تقوم بالتسجيل في تأشيرة الحج إلكترونيًا، وهذه المستندات هي: جواز سفر ساري المفعول، صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، صورتين شخصيتين حديثتين، إيصال يثبت سداد قيمة تأشيرة الحج، شهادة صحية معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، شهادة تثبت أخذ التطعيمات اللازم أخذها، وفي حال كان المتقدم من العاملين في الجيش يجب عليهم تقديم تصريح السفر.