“حلقة جديدة” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 عبر قناة الفجر الجزائرية مترجمة للعربية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 عبر قناة الفجر يرغب ملايين المتابعين في التعرف على موعد عرضه والقنوات الناقلة له، حيث استطاع هذا العمل التاريخي أن يحتل الصدارة ضمن أفضل الأعمال التركية التي تم إنتاجها في الفترة الأخيرة، ويتناول هذا العمل الفني الحقبة التاريخية التي تشهد إنشاء الدولة العثمانية، ونعرفكم على أهم المعلومات والقنوات الناقلة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 عبر قناة الفجر

يتساءل الكثير من المتابعين عن متى يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162، ويتم عرض حلقاته في يوم الأربعاء من كل أسبوع أي أن موعد الحلقة الجديدة سيكون في يوم 29 مايو في تركيا من خلال قناة اي تي في بتبدأ في عرضها عند تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت اسطنبول، وتقوم الكثير من المواقع الالكترونية بترجمة الحلقات وعرضها عند تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل مثل موقع قصة عشق وموقع لاروزا.

ويحقق هذا المسلسل أعلى نسب المشاهدات في العالم العربي بسبب قصته التي استطاعت أن تستحوذ على إعجاب المتابعين، وذلك بسبب أحدثه المثيرة والمفاجئة فتجعل المتابعين يشعرون بالحماسة والإثارة طوال وقت عرض المسلسل، وتقوم الكثير من القنوات بعرضه بالترجمة العربية من أبرزها قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل صلاح الدين

تستطيع أن تتابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 على شاشة قناة الفجر الجزائرية، تعرض الحلقات في يوم الخميس ويمكنك أن تتابع الإعادة في يوم الجمعة، وتوفر تردداتها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، ونوضح الإحداثيات في السطور التالية:

القمر الصناعي النايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي العرب سات