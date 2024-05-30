Link منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة الأخيرة pdf عموم المحافظات

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الموضوعات التي تتصدر محرك البحث في هذه الفترة، ويرجع ذلك إلى اقتراب موعد الإعلان عن أسماء المستحقين للوجبة الأخيرة من هذا البرنامج، الذي يحرص على توفير المساعدات للمحتاجين وأصحاب الأمراض والأيتام وكل فئة بالمجتمع تحتاج للعون من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية، وفي السطور التالية نعرفكم على المزيد من التفاصيل وخطوات الاستعلام عن أسماء المستحقين.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يرجع سبب بحث المواطنين عن منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024، إلى أن هذه المنصة تكون بتوفير كشوف المستفيدين، حتى تسهل عليهم عملية الاستعلام عن استحقاق الدفعة الجديدة من البرنامج، وتقدم هذه الخدمة بطريقة مجانية بعد اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة نوضحها لكم فيما يلي:

في البداية قم بالدخول الى منصة مظلتي الرسمية .

بعدها انقر على الرعاية الاجتماعية.

اكتب رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

حدد محافظة المتقدم للدعم.

اكتب البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

تأكد من صحة البيانات.

اضغط على أيقونة البحث.

قم بتنزيل الكشف بصيغة pdf وابحث بداخله عن اسم صاحب الطلب.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بصدد حديثنا عن منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024، لا بد أن نذكر أهم الشروط والمعايير الأساسية التي أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على ضرورة توافرها في المتقدمين من اجل قبول طلباتهم للحصول على دعم البرنامج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: